To Instagram αντιγράφει και άλλο χαρακτηριστικό του TikTok με τις απαντήσεις σε μορφή post

Ο αγώνας ανάμεσα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παραμένει μεγάλος.

Η εντυπωσιακή άνοδος του TikTok έχει τρομοκρατήσει τους ανταγωνιστές του και έτσι το Instagram αποφάσισε να προσφέρει άλλο ένα χαρακτηριστικό που έχουμε συνηθίσει στην κινεζική πλατφόρμα.

Ο λόγος για τα Reels Replies, δηλαδή για τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Instagram Reel ως απάντηση σε ένα σχόλιο που έχει γίνει στο προφίλ του κάθε χρήστη.

Η λειτουργία αυτή προσφέρεται εδώ και καιρό με τη λογική απαντήσεων σε videos από το TikTok και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής.

Αυτή, μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που το Instagram υιοθετεί λειτουργία αντίστοιχη του TikTok, αφού από τον περσινό Αύγουστο προσπαθεί να κάνει μια τέτοια προσέγγιση.

We love the communities that creators have built on Instagram.



That’s why we’re excited to launch Reels Visual Replies, a new feature to interact with your audience. You can now reply to comments with Reels and the comment will pop up as a sticker. pic.twitter.com/dA3qj1lAwE