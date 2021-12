O Henry Rollins για πρώτη φορά στην Αθήνα!

Με ένα stand up show τριών ωρών στον Βοτανικό, ο Henry Rollins έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, για την "Good To See You 2022" περιοδεία του.

O Henry Rollins είναι: punk rock icon (τραγουδιστής των Black Flag και Rollins Band), ποιητής, ηθοποιός (Sons of Anarchy, Lost Highway, Heat, κλπ), καλλιτέχνης του stand-up, ραδιοφωνικός παραγωγός, τηλεοπτική περσόνα (120 Minutes, Jackass, The Henry Rollins show), DJ, ακτιβιστής.

O Henry Rollins είναι σίγουρα πολλά πράγματα. Το κυριότερο όμως χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι μανιακός με τη δουλειά. Το πρόγραμμά του είναι πάντοτε γεμάτο με κάτι. Έτσι, έχει ζήσει πολλές ζωές και έχει πολλές ιστορίες να αφηγηθεί.



Στην Good To See You 2022 περιοδεία του, ο Henry Rollins θα αφηγηθεί πιστά τα γεγονότα της ζωής του στη σύντομη περίοδο ανάμεσα στην προηγούμενη περιοδεία του και την εμφάνιση του COVID-19 και το πως τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο περίεργα στη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Αν μη τι άλλο, ήταν ένα ενδιαφέρον χρονικό διάστημα και έχει μερικές υπέροχες ιστορίες να μας πει. Κι επειδή Henry Rollins είναι αυτός, το show θα έχει διάρκεια 3 ωρών.





Η Good To See You 2022 περιοδεία του θα κάνει στάση στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου 2022 στον Βοτανικό.



Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

VIP: 40€

Zone A: 35€

Zone B: 28€

Zone C: 32€

Zone D: 24€



Προπώληση: http://www.viva.gr , Public

Photo Credits: Ross Halfin / Press