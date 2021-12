Η Sony εξαγόρασε την Valkyrie Entertainment που λειτουργούσε υποστηρικτικά σε μεγάλες παραγωγές

H ιαπωνική εταιρεία επεκτείνει το οπλοστάσιό της με ακόμη περισσότερους προγραμματιστές.

Η Sony ανακοίνωσε την επέκταση των studios της με την εξαγορά της Valkyrie Entertainment. Η ομάδα που έχει έδρα στο Σιατλ ιδρύθηκε το 2002 και λειτουργούσε υποστηρικτικά σε μεγάλες παραγωγές, αφού συμμετείχε στα Infamous 2, Twisted Metal και God of War, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει να δουλεύει σε διάφορα επίπεδα και στο God of War Ragnarok που έρχεται το 2022.

Στο παρελθόν είχε συνεργαστεί και με άλλες εταιρείες και συμμετείχε σε σημαντικά παιχνίδια όπως τα Forza Motorsport 7, State of Decay 2, Halo Infinite, Batman: Arkham Origins, Injustice 2 και Middle-earth: Shadow of War. Το 2015 έβγαλε το πρώτο της παιχνίδι που ήταν ένα free to play tactics game για PS4 και PC με την ονομασία Guns Up.

Υπενθυμίζεται πως τους τελευταίους μήνες, η ομάδα του PlayStation ανακοίνωσε τις εξαγορές των Housemarque, Bluepoint, Nixxes Software, Firesprite, Fabrik Games, αλλά και του τουρνουά fighting games EVO.