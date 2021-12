JACK & JONES - JXX: Κέρδισαν τις εντυπώσεις στo MADWALK 2021 με μοναδικά σύνολα για αγόρια και κορίτσια

To MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία την Τρίτη 23 Νοεμβρίου, για 11η συνεχόμενη χρονιά, σε ένα ανατρεπτικά δημιουργικό event που ενώνει τη μόδα με τη μουσική, στο Γήπεδο TAE KWON DO παρουσία κοινού.

Ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα, ήταν αφιερωμένος στην εθελοντική προσφορά και στο έργο του Σωματείου «Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ». Στηρίζουμε και εμείς την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών και γινόμαστε μέρος της μεγάλης αλυσίδας αγάπης που μετρά ήδη περισσότερους από 120.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών!

Στον ανθρωπιστικό αυτό σκοπό πήρε μέρος και η εταιρεία BESTSELLER που εκπροσωπεί τα δανέζικα brands Jack & Jones και JJXX στην Ελλάδα. Τo ανδρικό brand Jack & Jones ντύνει τον σύγχρονο άντρα με casual ποιοτικά ρούχα και εδώ κι ένα χρόνο δημιουργεί και για τη γυναίκα με το brand JJXX, μια φρέσκια πρόταση που ήδη έχει κάνει τεράστια επιτυχία και έχει αγαπηθεί από τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Τα ρούχα Jack & Jones και JJXX παρουσιάστηκαν στο MADWALK συνοδεία του καλλιτέχνη Aναστάσιου Ράμμου ο οποίος ερμήνευσε την επιτυχία του ‘Για δυο μόνο μάτια’ και ξεσήκωσε το κοινό με τη σκηνική παρουσία του και το total Jack & Jones look του.

Τα μοντέλα περπάτησαν στο catwalk φορώντας εντυπωσιακά σύνολα με πρωταγωνιστή τα jeans για τα οποία άλλωστε η Jack & Jones έχει εδραιωθεί στην παγκόσμια αγορά, παράλληλα προβάλλοντας και πουκάμισα, μπουφάν, φούτερ και t-shirts που διαθέτει η μάρκα ολοκληρώνοντας τα εντυπωσιακά ανδρικά look. Γήινοι τόνοι αλλά και έντονα χρώματα σε πανωφόρια έκλεψαν την παράσταση, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση του μοντέλου με stencil το logo του brand στο γυμνό πάνω μέρος του σώματός του και ένα sexy jean παντελόνι.

Τα γυναικεία ρούχα JJXX εντυπωσίασαν με ογκώδη πανωφόρια και layers με crop tops, total logo looks και υπέροχους συνδυασμούς σε άνετα σύνολα που απευθύνονται σε κορίτσια που ενδιαφέρονται για το well-being και ζουν τη ζωή με αυτοπεποίθηση και τόλμη. Σύγχρονη αισθητική, δυναμική εμφάνιση και δυναμική μουσική ήταν ο απόλυτος συνδυασμός της εμφάνισης των δύο brands.

Το event παρουσίασε η Δούκισσα Νομικού ενώ παρουσιάστηκαν και πολλοί άλλοι αξιόλογοι καλλιτέχνες σε μια λαμπερή βραδιά με πρωταγωνιστή τη μόδα και τη μουσική.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ MEGA ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ