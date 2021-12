Στις 28 Ιανουαρίου η κυκλοφορία του Uncharted: Legacy of Thieves Collection για το PS5 (vid)

H απόλυτη συλλογή της σειράς Uncharted έρχεται στα τέλη Ιανουαρίου στο PS5 και αργότερα στο PC.

H Sony αρχίζει να γεμίζει το καλεντάρι κυκλοφοριών της για το πρώτο τρίμηνο του 2021 (και τελευταίο τρίμηνο για το οικονομικό έτος που διανύει) και έτσι ανακοίνωσε πως το Uncharted: Legacy of Thieves Collection θα διατεθεί στους παίκτες στις 28 Ιανουαρίου 2022.

Στο πακέτο θα περιλαμβάνονται τo single player τμήμα του Uncharted 4: A Thief’s End και το Uncharted: The Lost Legacy με βελτιωμένα γραφικά. Η έκδοση του PC θα κυκλοφορήσει αργότερα.

Σε ό,τι αφορά τα γραφικά, οι παίκτες θα έχουν 3 επιλογές. Στο Fidelity Mode θα υπάρχει η καλύτερη δυνατή ανάλυση σε 4Κ με στόχο τα 30fps. Στο Performance Mode θα υπάρχει στόχος για τα 60fps, ενώ στο Performance+ Mode θα στοχεύει στην ανάλυση 1080p και στα 120fps.

Εκμεταλλευόμενο τα χαρακτηριστικά του PS5, θα προσφέρονται μηδενικοί χρόνοι φόρτωσης, 3D spatial audio, αλλά και υποστήριξη για το haptic feedback και τα adaptive triggers του χειριστηρίου DualSense.

Η έκδοση του παιχνιδιού θα κοστίζει €49,99, ενώ όσοι έχουν αγοράσει τα Uncharted 4: A Thief’s End, Uncharted: The Lost Legacy ή Uncharted 4: A Thief’s End & Uncharted: The Lost Legacy Digital Bundle θα μπορούν να αναβαθμίσουν στην PS5 έκδοση με μόλις €10 (εκτός αν τα έχουν αποκτήσει μέσω της συνδρομής στο PS Plus, δωρεάν).