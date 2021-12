To συλλεκτικό πακέτο των LA Lakers για το videogame Halo Infinite γίνεται ανάρπαστο

Ήδη πωλείται από ιδιώτες σε εξωπραγματικές τιμές, λόγω σπανιότητας.

Οι LA Lakers και η Microsoft συνεργάστηκαν για την κυκλοφορία ενός ειδικού συλλεκτικού πακέτου για το videogame Halo Infinite.

Το πακέτο ανακοινώθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Twitter και περιλαμβάνει μια εμφάνιση της ομάδα με τον αριθμό 117 και το όνομα του Master Chief (πρωταγωνιστή του videogame) στην πλάτη, ένα αγαλματίδιό του και ένα συλλεκτικό χειριστήριο στα χρώματα της ομάδας.

Become Master Chief from #HaloInfinite with the Lakers 117 Master Chief Jersey Bundle including a custom Lakers Xbox controller. Available today starting at 1:17pm only at the Team LA store at STAPLES Center.#LakeShow x @Xbox x @Halo pic.twitter.com/P8pA1uPPOs