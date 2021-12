Αμερικανός έκαψε το σπίτι του στην προσπάθειά του να σκοτώσει ένα φίδι (vid)

Απίστευτο περιστατικό στο Μέριλαντ, με τον Αμερικανό να καίει κατά λάθος το σπίτι του.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας έκαψε κατά λάθος το ίδιο του σπίτι, στην προσπάθειά του να απαλλαχθεί από φίδι που τον είχε... επισκεφθεί.

Σύμφωνα με τους άνδρες της πυροσβεστικής που κλήθηκαν να σβήσουν την φωτιά, ο ιδιοκτήτης χρησιμοποίησε κάρβουνα για να εξολοθρεύσει τον απρόσκλητο επισκέπτη.

Ωστόσο, είχε τοποθετήσει τα κάρβουνα στο υπόγειο, σε σημείο που ήταν πολύ κοντά καύσιμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Μετά το σοκαριστικό περιστατικό, η Πυροσβεστική μοιράστηκε φωτογραφίες από το φλεγόμενο σπίτι, καθώς και εικόνες της επόμενης ημέρας.

ICYMI - Update Big Woods Rd, house fire 11/23; CAUSE, accidental, homeowner using smoke to manage snake infestation, it is believed heat source (coals) too close to combustibles; AREA of ORIGIN, basement, walls/floor; DAMAGE, >$1M; no human injures; status of snakes undetermined https://t.co/65OVYAzj4G pic.twitter.com/xSFYi4ElmT