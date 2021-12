Σουηδική αλυσίδα δημιούργησε χαρακτήρες του PlayStation σε μορφή μπισκότων (vid)

Κι όμως, είδαμε Kratos, Aloy και Ratchet σε μορφή μπισκότου.

Kratos, Aloy και Ratchet είναι μερικοί από τους πλέον γνωστούς χαρακτήρες στο χώρο του PlayStation και μια σουηδική εταιρεία τα μετέφερε σε μορφή μπισκότου για μια προθήκη σε κατάστημά της.

Συγκεκριμένα, η σουηδική ομάδα του PlayStation συνεργάστηκε με την αλυσίδα καταστημάτων Webhallen και την Caroline Eriksson (που ειδικεύεται σε τέτοιες παραγωγές) για να φτιάξει μια μπισκοτένια πόλη με τους τρεις χαρακτήρες σε πιο μεγάλες διαστάσεις.

H δημιουργία αυτή έρχεται να εκμεταλλευτεί την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά και το πολύ θετικό κλίμα που επικρατεί στους φίλους του PlayStation ενόψει των κυκλοφοριών των Horizon Forbidden West και God of War Ragnarok.

Δείτε τη δημιουργία στο παρακάτω video.

PlayStation Sweden and @webhallen have teamed up with artist Caroline Eriksson to create an amazing PlayStation gingerbread city! It's on display at Webhallen Medborgarplatsen in Stockholm and features some familiar faces... @Guerrilla @SonySantaMonica @insomniacgames pic.twitter.com/4UrZXoPVrY