Νέο κύμα προσφορών σε παιχνίδια PS4 και PS5 για το κλείσιμο της χρονιάς

Η Sony κάνει εκπτώσεις σε πολλά και σημαντικά games για PS4 και PS5 για άλλη μια φορά.

Το 2021 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για το PlayStation και η Sony «τρέχει» άλλον ένα κύκλο προσφορών στο PlayStation Store.

Τα End of Year Deals αφορούν παιχνίδια από διάφορες ημερομηνίες και καλύπτουν όλες τις κατηγορίες και όλα τα γούστα. Πέραν των τίτλων, υπάρχουν εκπτώσεις και σε πακέτα επέκτασης ή έξτρα περιεχόμενο για μεγάλες κυκλοφορίες.

Οι εκπτώσεις φτάνουν έως και τα επίπεδα του 75% και καλύπτουν συνολικά 891 ψηφιακά προϊόντα του PlayStation Store.

Μπορείτε να τα βρείτε συγκεντρωμένα είτε στην ειδική καρτέλα του PlayStation Store από το μενού της κονσόλας σας, είτε από τον browser του υπολογιστή σας μέσω του επίσημου ελληνικού site για το PlayStation Store, εδώ.

Από τις προσφορές ξεχωρίσαμε τα παρακάτω παιχνίδια.

Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition PS4 στα €16,99

Assassin’s Cred Valhalla PS4 & PS5 στα €44,99

God of War PlayStation Hits PS4 στα €9,99

Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 στα €26,79

Marvel’s Spider-Man PS4 στα €19,99

Mortal Kombat 11 PS4 & PS5 στα €17,49

Need for Speed Heat PS4 στα €17,49

Persona 5 Royal Deluxe PS4 στα €24,49

Rainbow Six Siege Deluxe Edition PS4 & PS5 στα €8,99

Ratchet & Clank PS4 στα €9,99

Resident Evil 7 Biohazard PS4 στα €9,99

The Crew 2 Special Edition PS4 & PS5 στα €11,99

Watch Dogs: Legion Deluxe Edition PS4 & PS5 στα €23,99

WRC 10 PS5 στα €35,99

Οι προσφορές λήγουν στις 22 Δεκεμβρίου.