Αλλαγή CEO στο Twitter, o Τζακ Ντόρσεϊ αποχωρεί, ο Πάραγκ Αγκραουάλ αναλαμβάνει

Σημαντικές ανακατατάξεις στο εσωτερικό του γίγαντα του διαδικτύου.

Με μια κίνηση που οι περισσότεροι δεν ανέμεναν, αλλά διέρρευσε εδώ και μέρες από αμερικανικά ΜΜΕ, ο Τζακ Ντόρσεϊ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη θέση του CEO του Twitter. Ο άνθρωπος που επέστρεψε στην εταιρεία το 2015 για να αλλάξει τα δεδομένα και να σώσει την κατάσταση ανακοίνωσε την αποχώρησή του, μοιράζοντας ταυτόχρονα την επιστολή που έστειλε στους υπαλλήλους της εταιρείας και μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα.

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

Η απόφασή του πάρθηκε για το καλό της εταιρείας και επειδή ο ίδιος σημειώνει πως θέλει να μπει το Twitter στην εποχή που απομακρύνεται από τους ιδρυτές του για να αλλάξει σελίδα. Ωστόσο η αλήθεια δεν είναι απόλυτα αυτή, καθώς είναι γνωστό πως εδώ και καιρό υπάρχει μεγάλη κόντρα ανάμεσα στον ίδιο και αρκετούς μετόχους της εταιρείας που δεν έβλεπαν με καλό μάτι ότι ο ίδιος βρίσκεται στην κεφαλή και του Twitter και της Square.

Νέος CEO του Twitter αναλαμβάνει το 37χρονος Πάραγκ Αγκραουάλ που προσβλήθηκε το 2011 ως προγραμματιστής για τον τομέα των διαφημίσεων και έχει ήδη αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες και σημαντικά projects εντός του οργανισμού.

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1