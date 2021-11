Προσφορές σε παιχνίδια PS4 και PS5 που πωλούνται κάτω από €20

Η Sony ξεκίνησε ένα νέο κύμα μείωσης τιμών για τίτλους που κυκλοφορούν στις δύο κονσόλες της.

Φαίνεται πως η Sony θέλει να κάνει το κοινό να επενδύσει ακόμη περισσότερο χρόνο στο PS4 και το PS5 και έτσι ανακοίνωσε μια νέα σειρά προσφορών.

Οι μειωμένες αυτές τιμές προσφέρονται σε παιχνίδια κυρίως για την προηγούμενη κονσόλα της ιαπωνικής εταιρείας, τα οποία ωστόσο είναι συμβατά και με το next-gen σύστημά της.

Με μια γρήγορη ματιά μπορεί κανείς να βρει εκπτώσεις έως και 80% σε δημοφιλή παιχνίδια, όπως το The Crew 2, το A Way Out, το WWE 2K20, το Far Cry 5 και το Star Wars: Battlefront II. Με αυτές τις τιμές, δε, είναι σίγουρο πως θα γεμίσετε ακόμη περισσότερο τη βιβλιοθήκη σας και θα έχετε περισσότερη δράση να ζήσετε μέσα στην περίοδο των εορτών.

Βρείτε όλες τις προσφορές μέσω του PlayStation Store από την κονσόλα σας ή κάνοντας click εδώ.