Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την επίσημη συμμετοχή της στο ισπανικό πρωτάθλημα League of Legends

Άλλη μια σημαντική συμμετοχή στο χώρο των eSports από την ομάδα της Βαρκελώνης.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού της στα social media πως θα συμμετέχει με την επίσημη ομάδα της στο ισπανικό πρωτάθλημα Superliga του League of Legends που ξεκινάει το 2022 και διοργανώνεται από την LVP (Professional Videogames League).

Το League of Legends είναι από τα κορυφαία παιχνίδια στο χώρο των eSports και τα τουρνουά του είναι γνωστά για τα πολλά και πλούσια δώρα που προσφέρουν. Συμμετέχουν σε κάθε αγώνα δύο ομάδες των 5 παικτών με στόχο να εξοντώσει η μία την άλλη και να ολοκληρώσουν συγκεκριμένους στόχους.

Στην ισπανική Superliga συμμετέχουν ήδη αρκετές γνωστές και πετυχημένες ομάδες, όπως οι Vodafone Giants, UCAM ESports Club, Movistar Riders, G2 Arctic και MAD Lions Madrid, αλλά και η ομάδα του Ζεράρντ Πικέ και του streamer Ιμπάι Λανός. Η διοργάνωση θεωρείται από τις πιο σημαντικές και ανταγωνιστικές στην Ευρώπη.

Μέχρι και τα τέλη της περσινής σεζόν (καλοκαίρι 2021), τους αγώνες είχαν παρακολουθήσει πάνω από 5 εκατομμύρια θεατές με 2.6 εκ. ώρες θέασης και 39% ανάπτυξη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τον μεγάλο τελικό, ειδικά, παρακολούθησαν ταυτόχρονα 300.000 θεατές, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Η Μπαρτσελόνα θέλει να στοχεύσει σε νεανικά κοινά με την εμπλοκή της στο χώρο των eSports και ειδικά στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική σκηνή του League of Legends. Οι αγώνες της ομάδας θα μεταδίδονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 18.00 τοπική ώρα, μέσω του καναλιού UBEAT.

Σημειώνεται ότι η ομάδα της Μπαρτσελόνα έχει ήδη ομάδες eSports στα eFootball, Rocket League και Hearthstone.

OFFICIAL



We are entering League of Legends @LeagueOfLegends!



Our blaugrana colors will flood the summoner's rift in @LVPesLoL Superliga starting in 2022.



Info https://t.co/h1cVc5bld5 pic.twitter.com/amLPQ7fcUZ