Ατρόμητος πάστορας ακινητοποίησε οπλισμένο άνδρα που απειλούσε τους πιστούς (vid)

O πάστορας Ezekiel Ndikumana μόλις είδε τον Dezire Baganda να κουνάει το όπλο του, έπεσε πάνω του και κατάφερε να τον αφοπλίσει.

Τον... δάσκαλο του στο πρόσωπο του Ezekiel Ndikumana βρήκε ένας οπλισμένος άνδρας που άρχισε να απειλεί τους πιστούς σε μία εκκλησία στο Νάσβιλ.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο video, η λειτουργία στην Nashville Light Mission Pentecostal Church βρισκόταν σε εξέλιξη, όταν από την δεξιά πλευρά διακρίνεται ένας άνδρας να σηκώνεται και να βγάζει ένα όπλο το οποίο άρχισε να κουνάει στον αέρα.

Αρχικά οι περισσότεροι διατηρούν την ψυχραιμία τους, όμως αντιλαμβανόμενοι τους κινδύνους που ελλοχεύουν, κάποιοι προσπαθούν να φύγουν.

Ο Dezire Baganda, όπως είναι το όνομα του δράστη, αρχίζει να τους απειλεί με το όπλο, αλλά λογάριαζε χωρίς τον πάστορα που βρισκόταν πίσω του.

Ο Ezekiel Ndikumana με μία κίνηση ράγκμπι έπεσε πάνω του, τον έριξε κάτω και με την βοήθεια των υπόλοιπων πιστών, τον αφόπλισαν μέχρι να έρθει η αστυνομία και να τον συλλάβει.

Πλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο Baganda αντιμετωπίζει 57 κατηγορίες.

Dezire Baganda, the man accused of pulling a gun during Sunday's service @ Nashville Light Mission Pentecostal Church, is now facing a total of 57 cts of felony agg assault; 42 new warrants were issued today. No shots were fired; a pastor tackled Baganda & held him for officers. pic.twitter.com/q0Pctqnp9D