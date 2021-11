Αφαιρείται από το Fortnite το emote του Travis Scott μετά την τραγωδία στη συναυλία του

Το δημοφιλές videogame θέλει να κάνει τα πάντα για να ηρεμήσει η κατάσταση.

Η πρόσφατη τραγωδία στη συναυλία του Travis Scott ανάγκασε την εταιρεία του Fortnite να αφαιρέσει το σχετικό emote που έχει συνδεθεί με τον καλλιτέχνη. Έτσι, εδώ και μερικές ώρες δεν είναι διαθέσιμο για αγορά το “Out West” emote, το οποίο συνοδεύεται και από το ομώνυμο τραγούδι.

It’s known that the "Daily" section of the Item Shop has been disabled. This is intentional and the "Daily" section will return with the next Item Shop refresh. pic.twitter.com/rc6Kqh7qoW