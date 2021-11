Θεατές στην συναυλία του Τράβις Σκοτ ανέβηκαν στην σκηνή και φώναζαν: «Υπάρχει νεκρός», αλλά εκείνοι συνέχιζαν (vid)

Η αστυνομία ερευνά μία μαρτυρία ότι ένας τρελός άνδρας έκανε ενέσεις ναρκωτικών σε θεατές.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που συνέβη στη συναυλία του ράπερ Τράβις Σκοτ.

Από το υπεράριθμο πλήθος, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Μάλιστα από τα βίντεο που ανήρτησαν αυτόπτες μάρτυρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει κάποιους από τους θεατές της συναυλίας να ανεβαίνουν στην σκηνή και να φωνάζουν στους υπεύθυνους «κάποιος είναι νεκρός, σταματήστε το σόου».

“There is somebody dead.”



“Stop the show. Stop the show. Stop the show.”



And the #AstroWorld show continuedpic.twitter.com/uHJKGiSosX — David Leavitt (@David_Leavitt) November 6, 2021

Ταυτόχρονα οι περευρισκόμενοι παρασύρονται και συνθλίβονται από άλλους θεατές.

Πλέον η αστυνομία περιμένει την έρευνα του ιατροδικαστή για να εξακριβώσει τα αίτια του θανάτου τους.

#ASTROWORLDFest, people asking for help and to stop the showpic.twitter.com/x5Pmhryp5G — 🇺🇲 ⭐Space Cowboy ⭐ 🇺🇲 (@Sm_Tritip) November 6, 2021

Ωστόσο ο ίδιος ο καλλιτέχνης δήλωσε πως: «Είμαι συντετριμμένος. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι συνέβη κάτι τέτοιο».

Υποστήριξε επίσης ότι δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε και «δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί τη σοβαρότητα της κατάστασης».