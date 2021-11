Το παράξενο νησί που φαίνεται σαν μαύρη τρύπα στο Google Maps

Ένα παράξενο νησί σε τριγωνικό σχήμα που εντοπίστηκε στο Google Maps έχει προκαλέσει πολλές θεωρίες συνομωσίας στους χρήστες του διαδικτύου.

Μια περίεργη ανακάλυψη έκανε ένα χρήστης του Reddit που βρήκε μία «μαύρη τρύπα» στη μέση του ωκεανού, κάνοντας αναζήτηση στο Google Maps.

«Τι στο καλό είναι αυτό; Δεν μοιάζει καθόλου με νησί», έγραψε ο ένας χρήστης στο subreddit Google Maps. Κάποιοι θεώρησαν ότι πρόκειται για μία μυστική στρατιωτική βάση. «Φαίνεται να έχει περάσει από λογοκρισία για κάποιο λόγο», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

«Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι είναι λογοκριμένο», συμφώνησε ένας τρίτος. «Ένα τέτοιο μαύρο νησάκι δεν είναι λογικό να έχει σχηματιστεί στη φύση», συμπλήρωσε, ενώ κάποιος άλλος έδωσε μια πιο λογική εξήγηση λέγοντας: «Θα μπορούσε ίσως να είναι ένα υπόγειο ηφαίστειο, που να προκαλεί το μαύρο χρώμα, εάν υποθέσουμε ότι δεν είναι μία τρύπα. Πιθανότατα πυριγενή πετρώματα».

If you put “-10.064115 -152.310626” into Google maps you can see a black hole in the ocean 😂 pic.twitter.com/WJgrtAN78R