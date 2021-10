Έκρηξη αερίου σε κατοικίες στη Ρωσία: Καταστράφηκαν έξι διαμερίσματα (vids)

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο παιδιά ηλικίας 17 και 11 ετών.

Έκρηξη αερίου κατέστρεψε τμήμα ενός πενταώροφου κτιρίου κατοικιών στη ρωσική πόλη Ναμπερέζνιε Τσέλνι, που βρίσκεται 930 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Η έκρηξη σημειώθηκε όπως μεταδίδει το πρακτορείο TASS σε διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν έξι διαμερίσματα. Σύμφωνα με το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων η έκρηξη προκλήθηκε λόγω διαρροής αερίου.

Explosion rips through top floors of residential building in central Russia.

There is no information regarding possible victims in the city of Naberezhnye Chelny, just east of Kazan, but footage appears to show several apartments destroyed. pic.twitter.com/IY8mf8vqtK