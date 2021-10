Βίντεο-ντοκουμέντο του 1992 αποκαλύπτει πως προέκυψε η θρυλική κίνηση του Scorpion στο Mortal Kombat (vid)

Ο δημιουργός του Mortal Kombat, Ed Boon, έδωσε στη δημοσιότητα ένα μοναδικό ντοκουμέντο.

H σειρά Mortal Kombat έκλεισε ήδη τα 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά των videogames και ο δημιουργός της, Ed Boon, μοιράστηκε με τους fans του μια ιστορική στιγμή, αυτή της δημιουργίας της πιο θρυλικής κίνησης του χαρακτήρα Scorpion.

Συγκεκριμένα, ο Boon ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter ένα video από τα γυρίσματα που έκανε με τους συνεργάτες του το 1992 για να κινηματογραφήσουν τις κινήσεις των ηρώων, που μετέπειτα θα μεταφέρονταν με ψηφιακό τρόπο στα videogames.

Όπως προκύπτει από το υλικό, η κίνηση ήταν αποτέλεσμα μιας πλάκας και ουσιαστικά παρουσίαζε όλο το χορευτικό μέχρι ο γνωστός ήρωας να πετάξει το σχοινί με το γάντζο στον αντίπαλο και να φωνάξει τη θρυλική φράση “Get Over Here!”.

Mortal Kombat will be 30 years old in 2022. But 2021 marks 30 years since we actually BEGAN working on the game. To celebrate, it seemed like a fun idea to share some behind-the-scenes stuff. This clip shows how we created Scorpion’s iconic (GET OVER HERE!) spear move. (1 of 9) pic.twitter.com/3f1tdvjG9R