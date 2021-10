Και επίσημα με Google Mobile Services το Honor 50 smartphone που έρχεται σύντομα στην Ευρώπη

Η Honor επανέρχεται δυναμικά και στην αγορά μας, μετά από αρκετά μεγάλη απουσία.

Ο αποκλεισμός της Κυβέρνησης Τραμπ σε κινεζικές εταιρείες στοίχισε ιδιαίτερα στην Huawei, αλλά και στην Honor. Με την δεύτερη να είναι πλέον ανεξάρτητη και να μην έχει να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς συνεργασίας με αμερικανικές εταιρείες, ετοιμάζεται για το λανσάρισμα του Honor 50 και στην αγορά της Ευρώπης.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε μέσω του λογαριασμού της στα social media πως η συσκευή θα κυκλοφορήσει με GMS (Google Mobile Services) και αναμένεται στην περιοχή μας στις 26 Οκτωβρίου.

Η Honor έχει καταφέρει ήδη να κερδίσει αρκετό από το χαμένο έδαφος μετά την ανεξαρτητοποίησή της και ήδη στην Κίνα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής smartphones. Με την διάθεση των Honor 50 και Honor 50 Pro σε όλες τις αγορές, σίγουρα η επιστροφή της σημαδεύεται από μία σημαντική συσκευή.

Το βασικό μοντέλο έρχεται με Snapdragon 778 με 5G, Android 11, 108MP βασική κάμερα, 32MP selfie camera, μπαταρία 4300mAh και υποστήριξη ταχείας φόρτισης 67W που μπορεί να την φτάσει από το 0% στο 70% σε μόλις 20 λεπτά.

HONOR has succeeded in confirming cooperation with a number of supplier partners in the early stage. #HONOR50 series will be equipped with Google Mobile Services, which will provide a more comprehensive application environment and extraordinary mobile experience to our customers. pic.twitter.com/rAhByQVAlx