Red Bull Basemen: Πάρε μέρος στον διαγωνισμό καινοτομίας και άλλαξε τον κόσμο

Όλοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τον κόσμο καλύτερο, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο να ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Eστίασε εκεί που θέλεις & βρες λύσεις που θα οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές.

Εάν είσαι φοιτητής κι έχεις μια ιδέα τεχνολογικής καινοτομίας μπες στο redbullbasement.com και μάθε πως μπορείς να υποβάλεις αίτηση.

Το να συμβάλεις στη θετική αλλαγή του κόσμου έχει γίνει προτεραιότητα για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αλλά ενώ είναι ενθαρρυντικό να προσαρμόζουμε τις ρουτίνες μας στην ανακύκλωση, να χρησιμοποιούμε λιγότερο νερό και ούτω καθεξής, ο αριθμός εμάς που αναλαμβάνουμε τολμηρές και καινοτόμες ενέργειες για το μέλλον μας παραμένει χαμηλός.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι νέοι ιδίως είναι αποφασισμένοι να ανεβάσουν το επίπεδο και έχουν ήδη τη δύναμη να είναι εγγενείς χρήστες τεχνολογίας. Ευτυχώς, μια έρευνα της Statista δείχνει ότι μόνο στις ΗΠΑ, ο αριθμός των ενηλίκων που πιστεύουν ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να λύσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη είναι περίπου 50 τοις εκατό.

Συχνά, το πρώτο βήμα για τη μετάβαση από την καλή πρόθεση στην ουσιαστική αλλαγή περιλαμβάνει τη δημιουργία ιδεών. Μια δοκιμασμένη και αληθινή μέθοδος για αποτελεσματικό brainstorming είναι να εστιάσεις σε ένα ζήτημα που σε συγκινεί.

Πάρε για παράδειγμα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζοντας ότι ζούμε σε μια εποχή «τεράστιων προκλήσεων» αλλά και «τεράστιων ευκαιριών» χάρη σε παράγοντες όπως η τεχνολογική πρόοδος, ο ΟΗΕ δημιούργησε αυτούς τους στόχους γύρω από ζητήματα που χρειάζονται επειγόντως δράση. Φέτος, πολλοί από τους συμμετέχοντες στο Red Bull Basement, ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στους καινοτόμους φοιτητές να ξεκινήσουν τις ιδέες τους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, εμπνέονται από 8 κατηγορίες που βασίζονται στους στόχους του ΟΗΕ. Αυτά τα θέματα μπορεί να σε εμπνεύσουν.

Σώμα και πνεύμα

Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον κόσμο εάν δεν φροντίσουμε τον εαυτό μας και ο ένας τον άλλον. Ποια εφαρμογή ή καινοτομία μπορείς να φανταστείς για να υποστηρίξεις και να προωθήσεις την ψυχική και σωματική ευεξία;

Καριέρα

Η εύρεση και η αξιοποίηση ευκαιριών αλλάζει τη ζωή και με τον ΟΗΕ να αναφέρει ότι παρόλο που η οικονομική ανάκαμψη βρίσκεται σε εξέλιξη, πολλές χώρες δεν θα επιτύχουν τα επίπεδα πριν από το 2020 για άλλο ένα έτος ή περισσότερο, αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Οι πιθανές λύσεις σε αυτήν την κατηγορία είναι απεριόριστες, από εφαρμογές εργασίας και εργαλεία συνέντευξης έως τρόπους διευκόλυνσης των ευκαιριών εργασίας για όλους.

Καθαρό νερό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι μέχρι το 2025, ο μισός πληθυσμός του πλανήτη θα ζει σε περιοχές με υδάτινη πίεση. Ιδέες από βρετανικές και καναδικές ομάδες στο Red Bull Basement 2020-ένα πλυντήριο ρούχων εξοικονόμησης νερού από την Team Lava Aqua X και ένα διαδραστικό παιχνίδι περιπέτειας με θέμα το νερό από το Team TO Play-δείχνουν πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι οι ιδέες σε αυτήν την κατηγορία.

Κλιματική αλλαγή

Μια έρευνα με φοιτητές πανεπιστημίου διαπίστωσε ότι το 90 τοις εκατό ανησυχούν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Νέοι όλων των ηλικιών πρωτοστατούν αναλαμβάνοντας δράση και απαιτώντας να ακουστούν για αυτό το ζήτημα. Το φάσμα των απαιτούμενων λύσεων είναι τόσο ευρύ όσο το πρόβλημα, από τον τρόπο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέχρι τον τρόπο αντιμετώπισης των επιπτώσεών της.

Εκπαίδευση

Ο Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης που στοχεύει στην εκπαίδευση γίνεται ακόμη πιο σημαντικός με τη νέα διαπίστωση του ΟΗΕ ότι, λόγω της παγκόσμιας κατάστασης, δύο δεκαετίες εκπαιδευτικών κερδών έχουν εξαλειφθεί παγκοσμίως σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Παλαιότερες ομάδες του Red Bull Basement UniThink από το Πακιστάν και το Culture Capture από την Κένυα σκέφτηκαν out of the box για να βρουν λύσεις όπως μια εφαρμογή για ερευνητές και ένα ψηφιακό μουσείο που αναδεικνύει πολιτισμούς που εξαφανίζονται.

Ενδυνάμωση

Οι τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες είναι ισχυρότερες όταν τις χτίζουμε μαζί και εκπληκτικές καινοτομίες προέρχονται συχνά από το λαϊκό επίπεδο. Οι ιδέες για τη χρήση της τεχνολογίας για την ενθάρρυνση της συμμετοχής και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τοπική σκηνή και πολύ πιο πέρα.

Ενέργεια

Η βελτίωση της πρόσβασης σε αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια είναι το κλειδί για να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Οι πρόσφατοι συμμετέχοντες στο Red Bull Basement έχουν αναπτύξει, για παράδειγμα, κατασκευές που φορτίζουν συσκευές με μια απλή κίνηση των χεριών (Επανάσταση Ομαδικής Φόρτισης της Σλοβακίας) και μετατρέπουν τα ηχητικά κύματα σε ηλεκτρική ενέργεια (Team Hummingbird από την Ιαπωνία).

Έξυπνες πόλεις

Μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα, περισσότερο από το 80 % του παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται να ζει σε αστικές περιοχές, ανοίγοντας έναν κόσμο ευκαιριών για τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν να γίνουν οι κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς και βιώσιμες.

Τώρα που άνοιξαν οι συμμετοχές για το Red Bull Basement 2021, οι φοιτητές σε όλο τον κόσμο δημιουργούν ιδέες για τεχνολογικές λύσεις για να ταράξουν το status quo. Οι προκλήσεις που επιλέγουν μας δείχνουν τι έχουν στο μυαλό τους και οι απαντήσεις που οραματίζονται - και εσύ - θα αλλάξουν τον κόσμο αύριο.

