Διέρρευσε ο πηγαίος κώδικας του Twitch.tv και οι αμοιβές των top streamers

Μεγάλα προβλήματα για την δημοφιλή υπηρεσία video streaming μετά από επίθεση hacker.

Hacker κατάφερε να βάλει δύσκολα στην ομάδα του Twitch, καθώς απέκτησε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της δημοφιλούς πλατφόρμας video streaming και έβγαλε στη φόρα πολλά μυστικά και πληροφορίες. Ο όγκος του torrent που έχει ήδη διατεθεί σε διάφορα σημεία στο διαδίκτυο φτάνει τα 125GB και περιλαμβάνει: όλο τον πηγαίο κώδικα, εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της εταιρείας, εργαλεία ασφάλειας και αναφορές από αναλύσεις που έχουν γίνει στον ανταγωνισμό.

https://t.co/7vTDeRA9vt got leaked. Like, the entire website; Source code with comments for the website and various console/phone versions, refrences to an unreleased steam competitor, payouts, encrypted passwords that kinda thing.

Might wana change your passwords. — Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021

Κάποιοι σημειώνουν ότι στα αρχεία περιλαμβάνονται και στοιχεία λογαριασμών και οι ειδικοί προτείνουν να κάνετε άμεσα αντικατάσταση password και ενεργοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας σε δύο βήματα (2FA). Ταυτόχρονα, δημοσιεύτηκαν ήδη και λίστες με τους πιο ακριβοπληρωμένους streamers της πλατφόρμας, με όλες τις λεπτομέρειες για τα ποσά που παίρνουν.

Here's a more comprehensive list of leaked Twitch payouts (I will keep updating this thread as more things come out). pic.twitter.com/15JItvp6l4 — KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021

Ο hacker αναφέρει ότι έχει κι άλλα στοιχεία στην κατοχή του και τις επόμενες μέρες ίσως ακολουθήσουν κι άλλα. Προς το παρόν πάντως το Twitch αρκέστηκε στο να επιβεβαιώσει την επίθεση.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us. — Twitch (@Twitch) October 6, 2021