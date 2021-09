Δωρεάν για λίγες ώρες ακόμη τα Syberia 1+2 για το PC σας

Κατεβάστε τώρα τα Syberia 1 και Syberia 2 και κρατήστε τα για πάντα στην κατοχή σας.

Άλλο ένα δωράκι για τους fans των adventure videogames έρχεται μέσα από το Steam. Η Microids και η Valve συμφώνησαν και προσφέρουν σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας τα δύο games της δημοφιλούς σειράς Syberia για λίγες ώρες ακόμη και συγκεκριμένα έως και τις 29 του μήνα.

Τα δύο παιχνίδια έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο πως εξελίχθηκαν τα adventure videogames και βάζουν τους παίκτες σε μια μοναδική ιστορία, για να λύσουν γρίφους και να αποκαλύψουν όλα τα μυστήρια.

Αν θέλετε να προσθέσετε λοιπόν τα δύο games στο λογαριασμό σας στο Steam, δεν έχετε παρά να τα βρείτε και να ακολουθήσετε μια απλή διαδικασία.

Βρείτε το Syberia εδώ και το Syberia 2 εδώ.

To νέο μέρος της σειράς, το Syberia: The World Before θα κυκλοφορήσει στις 10 Δεκεμβρίου και μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα γι’ αυτό εδώ.