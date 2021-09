Στις 6 Οκτωβρίου αποκαλύπτεται το νέο tablet της Nokia (pic)

Πρώτη εικόνα από την αναμενόμενη συσκευή που εικάζεται πως θα έχει ονομασία Nokia T20.

Η HMD Global ανακοίνωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού της Nokia στο Twitter πως στις 6 Οκτωβρίου θα αποκαλύψει το νέο tablet της. Η συσκευή φαίνεται σε μια πρώτη εικόνα με την ημερομηνία 2021, ενώ δίπλα της βρίσκεται η πιο σημαντική κυκλοφορία της φινλανδικής εταιρείας για το 2017, όταν και προσπάθησε να μπει ξανά δυναμικά στην αγορά.

Οι νεότερες πληροφορίες μιλούν για ένα tablet με την κωδική ονομασία Nokia T20, με οθόνη 10.36 ιντσών, 4GB RAM, 64GB αποθηκευτικού χώρου και λειτουργικό Android 11. Θα διατεθεί σε εκδόσεις WiFi και 4G.

Σημειώνεται πως αυτή θα είναι η δεύτερη απόπειρα της Nokia στα tablets μετά το Nokia N1 του 2015.

Everything you’d expect from a Nokia phone in a tablet.

