Η Microsoft ανακοίνωσε τα Surface Pro 8, Surface Duo 2 και ένα νέο mouse από ανακυκλωμένο υλικό (vids)

Νέα εποχή για την κατηγορία των Microsoft Surface μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις.

H Microsoft διοργάνωσε ένα μεγάλο event για τη νέα εποχή των συσκευών Surface και έφερε στο προσκήνιο αρκετά μοντέλα και με ενδιαφέρουσες λειτουργίες. Ας τα δούμε αναλυτικά ένα προς ένα.

Πρώτη στάση έγινε στο Surface Pro 8, το οποίο έρχεται πλέον με οθόνη 12.3 ιντσών, 120Hz και με υποστήριξη Dolby Vision και Adaptive Color Technology. Πρόκειται για την πιο σημαντική αναβάθμιση στην κατηγορία από το Surface Pro 3 του 2014 και χαρακτηρίζεται από τα μικρότερα περιθώρια και τη χρήση του Surface Slim Pen 2.

Η νέα έκδοση θα προσφέρει δύο USB-C Thunderbolt 4 ports, επιτρέποντας και τη σύνδεση της συσκευής σε 4K monitors. Στο εσωτερικό του βρίσκεται ένας 11ης γενιάς Intel Core i5/Intel Core i7 και το βασικό μοντέλο θα ξεκινάει από τα 8GB RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου. Η κυκλοφορία του έχει οριστεί για τις 5 Οκτωβρίου σε τιμές από τα 1099,99 δολάρια.

Ανακοίνωσε είχαμε και για το νέο Surface Laptop Studio, το νέο laptop της αμερικανικής εταιρείας. H οθόνη του έχει διαγώνιο 14.4 ιντσών με ανάλυση 2400x1600 pixels και υποστηρίζει έως 120Hz και Dolby Vision. Υποστηρίζει 3 διαφορετικές λειτουργίες: laptop, stage και studio και θα φέρει στο εσωτερικό του 11ης γενιάς Intel Core i5/Intel Core i7 επεξεργαστές και έως και Nvidia RTX 3050Ti GPU.

Από πλευράς εκδόσεων θα υπάρχουν δύο επιλογές, μία με 16GB RAM και μία με 32GB RAM και έως 2TB αποθηκευτικού χώρου. Θα κυκλοφορήσει στις 5 Οκτωβρίου και σε τιμές από 1599,99 δολάρια.

Στην παρουσίαση γνωρίσαμε και το Surface Duo 2, το οποίο έρχεται να βελτιώσει την αρχική έκδοση σε πολλά σημεία. Η συσκευή έχει πλέον καλύτερη κάμερα, υποστηρίζει δίκτυα 5G και έχει έναν πιο σύγχρονο επεξεργαστή.

Οι δύο οθόνες OLED 5.8 ιντσών ανάλυσης 1344x1892 pixels δημιουργούν μία ενιαία 8.3 ιντσών και στο εσωτερικό βρίσκεται ο Snapdragon 888. Προσφέρει 8GB RAM και αποθηκευτικό χώρο από 128GB έως και 512GB.

Η διάθεσή του θα ξεκινήσει από τις 21 Οκτωβρίου στην τιμή των 1499,99 δολαρίων.

To Surface Go 3 ήταν η επόμενη ανακοίνωση και το τελικό αποτέλεσμα -η αλήθεια είναι πως- θυμίζει Surface Go 2. Έχει διαγώνιο οθόνη 10.5 ιντσών και ανάλυση 1920x1280, φέροντας τις ίδιες κάμερες και θύρες, αλλά διατηρώντας και τις ίδιες διαστάσεις. H πιο σημαντική αλλαγή είναι οι επεξεργαστές Intel που βελτιώνουν κατά πολύ τις επιδόσεις του.

Η τιμή του θα ξεκινάει από τα 399,99 δολάρια και σύντομα θα κυκλοφορήσουν και εκδόσεις με δυνατότητα σύνδεσης σε LTE δίκτυα.

Ανανέωση είχαμε και στα του Slim Pen. Το Surface Slim Pen 2 έχει ένα custom chip με την ονομασία Microsoft G6 και υποστηρίζει haptic ανάδραση που κάνει πιο ρεαλιστική την αίσθησή του. Η τιμή του ορίστηκε στα 129,99 δολάρια και θα υποστηρίζει τόσο τα νέα μοντέλα, όσο και τα παλαιότερα.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε πως θα υποστηρίζει τα Surface Laptop Studio, Surface Pro 3-8, Surface Pro X, Surface Duo, Surface Duo 2, Surface Go, Surface Go 2, Surface Go 3, Surface Hub 2S, Surface Laptop 1-4, Surface Book 1-3 και όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν το Microsoft Pen Protocol (MPP). Χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth 5.0 και προσφέρει λειτουργία για 15 ωρών με μια απλή φόρτιση.

Τέλος, παρουσιάστηκε ένα νέο mouse, το κάλυμμα του οποίου είναι κατασκευασμένο από 20% ανακυκλωμένο πλαστικό που έχει συλλεχθεί από τους ωκεανούς του πλανήτη. Η τιμή του ορίστηκε στα 24,99 δολάρια και προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης μέσω Bluetooth Low Energy και Swift Pair. Θα γίνει διαθέσιμο για αγορά στις 5 Οκτωβρίου και υπόσχεται 12 μήνες χρήσης με μόλις 1 μπαταρία ΑΑ.