iPhone 13: Όλα όσα αναμένουμε να μάθουμε σήμερα το βράδυ στο Apple Event

Τι αναμένεται να παρουσιάσει η Apple στη σημερινή της online εκδήλωση;

H Apple έχει προγραμματίσει στις 20.00 ώρα Ελλάδος την παρουσίαση των νέων της iPhone (iPhone 13), αλλά και των αλλαγών που θα έρθουν με το iOS 15. Μαζί με το iPhone, εκτιμάται ότι θα γνωρίσουμε επίσης τα νέα AirPods, το νέο Apple Watch Series 7 και ίσως και κάτι νεότερο για την αγορά των iPad. Ας τα δούμε όλα με τη σειρά.

Ξεκινώντας με το βασικό πρωταγωνιστή που είναι το iPhone 13, όλες οι φήμες από συνεργάτες της Apple και ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα μυστικά της εταιρείας, σχεδιαστικά τα νέα τηλέφωνα δεν θα διαφέρουν ιδιαίτερα από τα περσινά μοντέλα (iPhone 12).

Η μεγαλύτερη αλλαγή που θα έχουν θα είναι στην οθόνη, όπου και στα high-end μοντέλα (από το iPhone 13 Pro και πάνω) θα υπάρχουν οθόνες LTPO (Low-Temparature Polycrystalline Oxide) που θα επιτρέπουν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα του χρήστη. Για παράδειγμα, αναμένεται να υποστηρίζονται στις πιο ακριβές συσκευές υψηλότερα refresh rates στα 120Hz, καθώς και να υπάρχει πλέον η δυνατότητα να υποστηριχθεί το always-on display.

Η εταιρεία θα εστιάσει ακόμη στο κομμάτι των νέων μαγνητών για το MagSafe, αλλά και σε νέα χρώματα και μοντέλα. Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένουμε:

- iPhone 13 mini σε 64GB και 128GB και σε μαύρο, μπλε, ροζ, μωβ, λευκό και κόκκινο χρώμα

- iPhone 13 σε 64GB και 128GB και σε μαύρο, μπλε, ροζ, μωβ, λευκό και κόκκινο χρώμα

- iPhone 13 Pro σε 128GB, 256GB, 512GB και σε μαύρο, ασημί, χρυσό και χάλκινο χρώμα

- iPhone 13 Pro Max σε 128GB, 256GB, 512GB και σε μαύρο, ασημί, χρυσό και χάλκινο χρώμα

Αλλαγές θα έχουμε και στα των καμερών με βελτιώσεις για τον φακό ultrawide, το οπτικό ζουμ, την εγγραφή video, αλλά και υποστήριξη για ProRes και Portrait Mode για το video. Κάτι σχετικό με το κομμάτι της αστροφωτογραφίας ίσως να είναι και μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς, μιας και η πρόσκληση της Apple μαρτυρούσε κάποια τέτοια στοιχεία.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd