PlayStation Showcase: Το μενού είχε God of War Ragnarok, GT7, KOTOR Remake, Spider-Man 2 και άλλα (vids)

Η Sony άνοιξε τα χαρτιά της για το μέλλον και παρουσίασε όσα έρχονται στο PS5.

H Sony δεν είχε μιλήσει εδώ και αρκετούς μήνες για το τι έρχεται στο PS5 με μια online εκδήλωση και το έκανε το βράδυ της Πέμπτης με το PlayStation Showcase.

Η ιαπωνική εταιρεία άνοιξε τα χαρτιά της για το τι έρχεται τους επόμενους μήνες, ενώ παρουσίασε και για πρώτη φορά νέο υλικό από παιχνίδια όπως το God of War Ragnarok, αποκάλυψε το Marvel’s Wolverine, το Marvel’s Spider-Man 2, το Star Wars: Knights of the Old Republic Remake και αρκετά ακόμη. Ας δούμε τις πιο σημαντικές ανακοινώσεις.

Αρχικά, το Star Wars: Knights of the Old Republic επιστρέφει 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του από τη BioWare, με ένα remake που ετοιμάζει η Aspyr. Η κυκλοφορία του μάθαμε πως έχει επιβεβαιωθεί στο λανσάρισμα για PC και PS5, με την κονσόλα της Sony να διατηρεί μια χρονική αποκλειστικότητα έναντι των ανταγωνιστών (Xbox).

Η Insomniac Games ανακοίνωσε διάφορα ενδιαφέροντα projects που ετοιμάζει. Το πρώτο από αυτά είναι το Wolverine με πρωταγωνιστή τον ομώνυμο χαρακτήρα της Marvel.

Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε και το sequel του Marvel’s Spider-Man που κυκλοφόρησε το 2018 και θα έρθει ως Marvel’s Spider-Man 2 το 2023.

H παρουσία του God of War Ragnarok ήταν σχεδόν επιβεβαιωμένη από πολλές πλευρές και η Sony δεν χάλασε το χατίρι στους fans να δείξει για πρώτη φορά μερικές σκηνές από το gameplay. Ο Kratos, ο Atrues, ο Baldur και άλλοι χαρακτήρες, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σε ένα νέο video που έκλεψε την παράσταση.

To Grand Theft Auto V έκανε κι αυτό την παρουσία του αισθητή με ένα νέο trailer, αλλά με όχι και τόσο καλή αφορμή. Η Rockstar Games επιβεβαίωσε πως το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει για τις κονσόλες νέας γενιάς (PS5 και Xbox Series X/S) με καθυστέρηση αρκετών μηνών, αφού πάει πλέον για τον Μάρτιο του 2022.

Μία ακόμη σημαντική ανακοίνωση ήταν αυτή για την κυκλοφορία του Uncharted Legacy of Thieves Collection που περιλαμβάνει τα Uncharted 4: A Thief’s End και Uncharted: The Lost Legacy και που θα κυκλοφορήσει τόσο για PS5 όσο και για PC στις αρχές του 2022.

To Gran Turismo 7 απέκτησε ημερομηνία κυκλοφορίας και είναι η 4η Μαρτίου 2022. Μαζί, είδαμε και ένα νέο trailer που εστιάζει στο κομμάτι του photo mode και όχι μόνο.

Το Forspoken παρουσιάστηκε μέσα από ένα νέο trailer που έδειξε αρκετά καλά δείγματα και της μάχης και του ρυθμού του.

H κυκλοφορία του Alan Wake Remastered έγινε γνωστή εδώ και μερικές ημέρες, αλλά ήρθε η ώρα του πρώτου trailer, αλλά και της επιβεβαίωσης της ημερομηνίας κυκλοφορίας που είναι η 5η Οκτωβρίου.

Η Tango Gameworks παρουσίασε ένα νέο trailer του πολλά υποσχόμενου Ghostwire: Tokyo που έρχεται σε PS5 και PC.

To Project EVE έκανε κι αυτό την εμφάνισή του δείχνοντας για άλλη μια φορά τις ειδικές δυνάμεις της πρωταγωνίστριας και τον καταιγιστικό του ρυθμό.

Η Awaceb έδειξε το νέο της παιχνίδι Tchia που κρύβει μια μαγεία και μια παιδικότητα που σίγουρα θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των παικτών.