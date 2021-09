Αυτά είναι τα δωρεάν παιχνίδια που θα παίξετε σε PS4 και PS5 τον Σεπτέμβριο (vids)

H Sony ανακοίνωσε τους τίτλους της συνδρομητικής υπηρεσίας PS Plus.

Ο Σεπτέμβριος μπήκε και στο gaming δυνατά και η Sony ανακοίνωσε τα δωρεάν παιχνίδια που έρχονται σε PS4 και PS5 τις επόμενες μέρες.

Ο λόγος για τους τίτλους που προσφέρει κάθε μήνα σε όσους έχουν ενεργή συνδρομή στην υπηρεσία PS Plus και που θα γίνουν διαθέσιμα από τις 7 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου.

Οι κάτοχοι PS5 θα μπορέσουν να προσθέσουν δωρεάν στη συλλογή τους το Overcooked! All You Can Eat της Team 17, ενώ στο PS4 οι δύο τίτλοι του μήνα είναι τα Hitman 2 και Predator: Hunting Grounds.

Γνωρίστε τα, μέσα από τα παρακάτω videos.