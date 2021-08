Η Heineken® δίνει στους λάτρεις των σπορ τρεις ακόμη λόγους για να γιορτάσουν

Η εταιρεία παρουσιάζει νέες συνεργασίες με UEFA και Motorsports φέρνοντας τους φιλάθλους σε επαφή με αθλήματα παγκόσμιας κλάσης.

Η ελπίδα, το κέφι, το σασπένς, η γιορτή και οι όμορφες στιγμές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα αθλητικό γεγονός είναι αυτό έχουν ανάγκη οι φίλαθλοι τώρα, περισσότερο από ποτέ. Γι΄αυτό και η Heineken® ανακοινώνει νέες συνεργασίες με το UEFA’s Women’s Champions League, το UEFA Women’s EURO 2022 και 2025, καθώς και το W Series, το διεθνές πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού για γυναίκες οδηγούς, παρέχοντας έτσι ακόμη περισσότερες μοναδικές εμπειρίες στους φιλάθλους.

Οι λάτρεις των σπορ μπορούν να προσβλέπουν στην παρακολούθηση αθλημάτων παγκόσμιας κλάσης, συνοδευόμενα από αποκλειστικά DJ σετς, για να κορυφωθούν δράση και συναίσθημα. Για τη Heineken® οι συνεργασίες αυτές, αποτελούν ένα νέο κεφάλαιο στη δέσμευσή της προς τους φιλάθλους, αναπτύσσοντας δυναμικές συνέργειες στο χώρο του ποδοσφαίρου και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Bram Westenbrink, Global Head της Heineken®, δήλωσε σχετικά: «Είναι δέσμευσή μας να προσφέρουμε υπέροχες στιγμές στους καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι χορηγίες μας αποτελούν μια μοναδική πλατφόρμα για να συνδεθούμε με τους φιλάθλους μέσα από το πάθος τους και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εμπειρία τους. Επεκτείνοντας τις συνεργασίες μας στο ποδόσφαιρο και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των W Series, UEFA Women’s Champions League και UEFA Women’s EURO 2022 και 2025, δημιουργούμε συναρπαστικότερες εμπειρίες για όλους».

Παράλληλα, η Julia George, Global Sponsorship Manager της Heineken®, συμπλήρωσε: «Οι πολυετείς συμφωνίες μας με τη W Series, το UEFA Women’s Champions League και το UEFA Women’s EURO 2022 και 2025 μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερες εμπειρίες παγκόσμιας κλάσης, ώστε να ενισχύσουμε τα αθλήματα που λατρεύονται από τους φιλάθλους. Γνωρίζουμε ότι το πάθος τους δεν καθορίζεται από το φύλο, αλλά από την αγάπη τους για το άθλημα και τους αθλητές παγκόσμιας κλάσης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είμαστε υπερήφανοι που ανακοινώνουμε τις επεκτάσεις των συνεργασιών μας στο ποδόσφαιρο και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό».

Η συνεργασία της Heineken® με το τουρνουά γυναικών της UEFA θα επεκταθεί μέχρι το τέλος της σεζόν 2024/25. Θα παρέχει στη Heineken® επιπλέον εισιτήρια, φιλοξενία, branding και δικαιώματα διάθεσης μπίρας σε γήπεδα, καθώς και ψηφιακές ενεργοποιήσεις φιλάθλων, συμπεριλαμβανομένου του Heineken Goal of the Round, δραστηριότητες εντός γηπέδων και εμπειρίες για φιλάθλους, όπως το Heineken Best Seat in the House.

Η πολυετής συμφωνία της Heineken® με τη W Series θα δώσει στη μάρκα παρουσία στους αγώνες, ψηφιακή ενεργοποίηση για τη Heineken® 0.0, με το «Heineken Star of the Track», συνεχή προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκόολ μέσω του When You Drive Never Drink και -φυσικά- εμπειρίες για τους οπαδούς δίπλα στην πίστα, κατά τη διάρκεια όλης της σεζόν. Το 2021 είναι μια μεγάλη χρονιά για τη W Series, η οποία ξεκίνησε το 2018. Για πρώτη φορά, το πρωτάθλημα θα συμμετάσχει σε οκτώ Grand Prix της Formula 1 σε όλη τη σεζόν, δίνοντας την ευκαιρία στους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού να παρακολουθήσουν τις κορυφαίες γυναίκες οδηγούς του κόσμου να αγωνίζονται.

Για την Heineken® σε τοπικό επίπεδο, αυτές οι συνεργασίες μεταδίδουν ένα μήνυμα στήριξης και έμπνευσης για την ενδυνάμωση της γυναικείας εκπροσώπησης στα αθλήματα του ποδοσφαίρου και του μηχανοκίνητου αθλητισμού και στην Ελλάδα, που ενδεχομένως είναι λιγότερο δημοφιλή από άλλα. Οι χορηγίες της Heineken® αποτελούν ένα δείγμα αισιοδοξίας για τις αθλήτριες των συγκεκριμένων σπορ, ενώ παράλληλα χτίζουν τα θεμέλια για να δούμε και γυναικείες ομάδες να εκπροσωπούν τη χώρα μας σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η Heineken® γιορτάζει την ανακοίνωση αυτών των νέων χορηγιών μέσα από μια νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους πρεσβευτές της Heineken® Thierry Henry και David Coulthard, μαζί με τους Pernille Harder, Melanie Leupolz, Jamie Chadwick και Naomi Schiff. Η ταινία αποτυπώνει τη μαγεία, την ένταση και τον ενθουσιασμό που μοιραζόμαστε μέσα από τα σπορ - αυτά είναι που κάνουν την ανακοίνωση τόσο ξεχωριστή για τους φιλάθλους.