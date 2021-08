Η Λουιζιάνα προετοιμάζεται για τον τυφώνα Άιντα: Ένας από τους πιο ισχυρούς τις τελευταίες 10ετίες

Δεκαέξι χρόνια μετά το πέρασμα της Κατρίνα, η Λουιζιάνα ετοιμάζεται για έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν καταγραφεί από το 1850.

Η Λουιζιάνα προετοιμάζεται να δεχτεί απόψε το σφοδρό πλήγμα του τυφώνα Άιντα, ενός από τους ισχυρότερους που έχουν απειλήσει τις τελευταίες δεκαετίες την Πολιτεία αυτή, ακριβώς 16 χρόνια μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Κατρίνα.

Ο Άιντα ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, γρηγορότερα απ’ όσο προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι. Αναμένεται ότι θα συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας έως και 240 χιλιομέτρων την ώρα όταν θα φτάσει στη στεριά.

Το μάτι αυτού του «εξαιρετικά επικίνδυνου τυφώνα (…) πλησιάζει στα νοτιοανατολικά παράλια της Λουιζιάνας», ανέφερε το Αμερικανικό Κέντρο Τυφώνων στο τελευταίο, έκτακτο δελτίο του, προειδοποιώντας ότι αναμένεται «καταστροφική» άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

NEW VIDEO: waves & 80 mph gusts from Hurricane #Ida in Leeville, Louisiana [provided to @NBCNews by Devin Kelly] #LAwx pic.twitter.com/yG7DTOG5yI

Στη Νέα Ορλεάνη, τη μεγαλύτερη πόλη της Λουιζιάνας, ισχυρές ριπές ανέμου σαρώνουν από το πρωί τους έρημους δρόμους. Στα περισσότερα καταστήματα οι ιδιοκτήτες τους τοποθέτησαν σάκους με άμμο και ξύλινα πλαίσια για να τα προστατεύσουν από τα νερά.

Οι κάτοικοι, στην πλειονότητά τους, ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, εκκενώνουν συνοικίες ή κλείνονται ερμητικά στα σπίτια τους. Σε μια γειτονιά, στα ανατολικά προάστια, ορισμένοι κάτοικοι συνέχιζαν τις προετοιμασίες τους. Ένας από αυτούς, ο Τσαρλς Φιλντς, μάζευε όλα τα έπιπλα κήπου και τα έβαζε στο σπίτι του. «Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαι έτοιμος, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε κι αυτό. Θα δούμε πώς θα πάει», είπε ο Φιλντς, το σπίτι του οποίου είχε πλημμυρίσει, με το νερό να φτάνει τα 3 μέτρα στο σαλόνι του, όταν η Νέα Ορλεάνη χτυπήθηκε από την Κατρίνα.

The barrier island of Grand Isle from #HurricaneIda had brought down into the Southeastern Louisiana caused by the coastal flooding and the winds had exceed 100mph, resulting in total loss of power. pic.twitter.com/nuRHQ98DMD