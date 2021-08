Φωτιά πήρε smartphone σε αεροσκάφος της Alaska Airlines, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι επιβάτες

Νέο περιστατικό με συσκευή που «σκάει» μέσα σε αεροπλάνο, ευτυχώς -ξανά- χωρίς θύματα.

Φωτιά πήρε αεροσκάφος επιβάτη της Alaska Airlines που απογειώθηκε από τη Νέα Ορλεάνη και προσγειώθηκε στο Σιάτλ το απόγευμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με τα όσα είπε εκπρόσωπος του αεροδρομίου στους Seattle Times, η συσκευή κάηκε ολοσχερώς, σε σημείο να μην μπορεί να αναγνωριστεί καν το μοντέλο.

Επιβάτης τόνισε πως πρόκειται για ένα Samsung Galaxy S21, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Εκπρόσωπος της Alaska Airlines δήλωσε πως το πλήρωμα έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με πυροσβεστήρες και μια ειδική τσάντα, έτσι ώστε να σταματήσει τους καπνούς που άρχισαν να απλώνονται στην καμπίνα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν αρκετά γρήγορα μέσω των εξόδων του αεροσκάφους στα μπροστινά, πλαϊνά και πίσω τμήματα, καθώς η ατμόσφαιρα άρχισε γρήγορα να γίνεται αποπνικτική.

Κάποιος σημείωσε μάλιστα πως η συσκευή θύμιζε σε κάποια σημεία «μηχανή καπνού».

That’s me on my phone on the right. The passenger was 2-3 rows behind me on the opposite side. It was like a smoke machine. Flight attendants did an excellent job and all passengers were very calm. I believe one person sitting beside them might have minor injuries.