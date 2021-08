Ετοιμάζεται ήδη το επόμενο Ace Combat videogame

Επίσημη ανακοίνωση, με τον τίτλο να έρχεται από την Bandai και την ILCA.

Bandai Namco και ILCA εργάζονται ήδη στο επόμενο Ace Combat videogame, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 25 χρόνια της σειράς.

Η ILCA είναι η ομάδα που δημιούργησε το The Idolmaster: Starlit Season, αλλά και τα Pokémon Brilliant Diamond και Pokémon Shining Pearl, αλλά ασχολήθηκε και με μέρος των videos για το Ace Combat 7: Skies Unknown, αλλά και τα γραφικά του Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια παραπάνω πληροφορία για το θέμα, αλλά φαίνεται πως η πορεία της σειράς επιτρέπει σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να σκέφτονται πιο άνετα το μέλλον της.