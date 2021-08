Αποκαλύφθηκαν τα πρώτα δέκα παιχνίδια για το Euro Play 2021, την Eurovision των videogames

Περισσότερες συμμετοχές θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Ο διαγωνισμός Euro Play 2021 θα διεξαχθεί μέσω του Twitch στις 26 Αυγούστου και 15 ευρωπαϊκά κράτη θα διαγωνιστούν για την ανάδειξη του καλύτερου videogame.

Κάθε χώρα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή με ένα παιχνίδι που θα φτιάξει ομάδα της και δεν θα έχει κυκλοφορήσει νωρίτερα και έτσι θα βγει ο μεγάλος νικητής.

Ήδη έχουμε τα πρώτα δέκα παιχνίδια, ενώ η συμμετοχή της Μ. Βρετανίας θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο του UK Game of the Show Award event στις 24 Αυγούστου.

Το ενδιαφέρον εντός της χώρας ήταν μάλιστα τέτοιο που είχαμε 15 συμμετοχές!