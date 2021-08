Η σοκαριστική στιγμή που Ταλιμπάν πυροβολεί εν ψυχρώ Αγφανό (pics & vid)

Αφγανός προσπαθεί να μπει στο αεροδρόμιο της Καμπούλ με σκοπό να φύγει από τη χώρα, αλλά ο μαχητής των Ταλιμπάν τον πυροβολεί εν ψυχρώ, ευτυχώς χωρίς να τον πετύχει.

Οι Ταλιμπάν «υπόσχονται» ασφάλεια στους κατοίκους του Αφγανιστάν, οι οποίοι όμως έχοντας περάσει τόσα δεινά, φυσικά και δεν τους πιστεύουν και θέλουν απεγνωσμένα να φύγουν από τη χώρα.

Οι Ταλιμπάν επέτρεψαν στους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από τη χώρα, αλλά την ίδια ώρα στο αεροδρόμιο συρρέουν χιλιάδες Αφγανοί που απεγνωσμένα θέλουν να φύγουν από τη χώρα και δεν διστάζουν να κρεμαστούν ακόμα και από το εξωτερικό του αεροσκάφους, με πέντε άτομα να χάνουν τη ζωή τους.

Οι Ταλιμπάν θέλουν να τους εμποδίσουν να φύγουν από τη χώρα και δεν διστάζουν ακόμα και να τους πυροβολήσουν. Όπως στο βίντεο που μαχητής των Ταλιμπάν πυροβολεί εν ψυχρώ έναν άνδρα που έχει σκαρφαλώσει στη μάντρα του αεροδρομίου της Καμπούλ, προσπαθώντας να εισέλθει.

Ευτυχώς η σφαίρα δεν τον βρήκε και ο άντρας κατέβηκε και έφυγε από το αεροδρόμιο.

Δορυφορικές φωτογραφίες απεικονίζουν ανάγλυφα τις εικόνες χάους στην Καμπούλ, στους δρόμους και το αεροδρόμιο, κατά την απέλπιδα προσπάθεια να εγκατελλείψουν τη χώρα.



The Taliban have taken control of Afghanistan's capital city, Kabul, causing chaotic scenes to unfold at the city's international airport as scores of civilians try to flee the country. New satellite images show crowds of people on the tarmac. https://t.co/PyQbOt2Bjp pic.twitter.com/5uE1IbxRLd