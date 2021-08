Νέα τραγωδία στον Λίβανο: Έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμο

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν εξερράγη βυτιοφόρο με καύσιμο στον Λίβανο.

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν όταν εξερράγη βυτιοφόρο φορτηγό που μετέφερε καύσιμο στην περιφέρεια Ακάρ, στο βόρειο τμήμα του Λιβάνου, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ο λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός.

«Οι ομάδες μας απομάκρυναν 20 πτώματα και τουλάχιστον 7 τραυματίες από τον τόπο της έκρηξης βυτιοφόρου φορτηγού στην Ακάρ», διακόμισαν τα θύματα προς τα «νοσοκομεία της περιοχής», ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός μέσω Twitter.

At least 20 Lebanese have been killed and dozens more injured in a fuel tanker explosion in Akkar in northern Lebanon, according to the Lebanese Red Cross. pic.twitter.com/Xg7YRU2n54 — Quds News Network (@QudsNen) August 15, 2021

Την πληροφορία ότι 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη βυτιοφόρου στην Ακάρ μετέδωσε το λιβανέζικο ειδησεογραφικό τηλεοπτικό MTV επικαλούμενο τον Ερυθρό Σταυρό.

Η αιτία της έκρηξης είναι άγνωστη μέχρι στιγμής.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, που το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν επαλήθευσε την αυθεντικότητά τους, καταγράφουν τεράστια πυρκαγιά που μαίνεται στον τόπο της έκρηξης.

At least 20 people were killed and nearly 80 others wounded when a fuel tanker exploded in Lebanon's northern region of Akkar. pic.twitter.com/53dgzj3oa1 — Tehran Times (@TehranTimes79) August 15, 2021

Στον Λίβανο, χώρα βυθισμένη σε οικονομική κρίση, μια από τις χειρότερες της ιστορίας της, οι πολίτες είναι αντιμέτωποι τους τελευταίους μήνες με οξείες ελλείψεις καυσίμων που πλήττουν ταυτόχρονα τον εφοδιασμό με είδη πρώτης ανάγκης.

Την περασμένη Πέμπτη εξοργισμένοι διαδηλωτές απέκλεισαν αρκετούς δρόμους, την επομένη απόφασης της Τράπεζας του Λιβάνου που καταργούσε την επιδότηση των καυσίμων.

כשברקע משבר האנרגיה החמור, אסון הלילה בצפון לבנון. 20 הרוגים לפחות ועוד 79 פצועים בפיצוץ של מכלית דלק. רה"מ לבנון לשעבר, סעד אל-חרירי השווה את האירוע לאסון בנמל ביירות pic.twitter.com/uzgOHbsEBT — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) August 15, 2021

Χθες Σάββατο αναπτύχθηκε ο στρατός στα πρατήρια, όπου σχηματίζονται εδώ και μήνες ατελείωτες ουρές.

Σε κάποιες περιοχές, βυτιοφόρα με καύσιμα δέχθηκαν επιθέσεις από έξαλλους πολίτες, σύμφωνα με λιβανέζικα ΜΜΕ. Ο στρατός ανακοίνωσε χθες πως κατέσχεσε χιλιάδες λίτρα βενζίνης και πετρελαίου ντίζελ που είχαν στοκάρει διανομείς.