Βρετανός ληστής μπούκαρε σε τράπεζα, αλλά ο ταμίας δεν κατάφερε να διαβάσει το σημείωμά του (pics)

Με άδεια χέρια έφυγε ληστής από τράπεζα καθώς ο ταμίας δεν μπόρεσε να βγάλει τα γράμματα στο σημείωμά του.

Ο 67χρονος Άλαν Σλάτερι βάλθηκε να ληστέψει τράπεζα στην Βρετανία, αλλά όπως αποδείχθηκε δεν τον... πήγαινε καθόλου. Την πρώτη φορά απέτυχε, τη δεύτερη σύμφωνα με την αστυνομία κατάφερε να αποσπάσει μόλις 2.400 λίρες και έτσι αποφάσισε να επιχειρήσει και τρίτη προσπάθεια.

Στις 18 Μαρτίου λοιπόν, μπούκαρε στην τράπεζα δίνοντας ένα χειρόγραφο σημείωμα στον ταμία. Ωστόσο, ο τελευταίος δεν έβγαζε τον γραφικό του χαρακτήρα, με αποτέλεσμα η ληστεία να αποτύχει παταγωδώς.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 26 Μαρτίου, έδωσε και πάλι ένα σημείωμα σε ταμία τράπεζας, ο οποίος κατάφερε να βγάλει τα γράμματά του και του έδωσε αμέσως ό,τι μετρητό είχε στο ταμείο του.

Ο Σλάτερι «χτύπησε» και τρίτη φορά, την 1η Απριλίου και πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αυτή τη φορά ο ταμίας πήρε το σημείωμα, όμως αρνήθηκε να του δώσει τα χρήματα και ο 67χρονος έφυγε πανικόβλητος από την τράπεζα.

Κλειστό κύκλωμα τον εντόπισε να βγαίνει από ένα υποκατάστημα με αποτέλεσμα οι αρχές να τον αναγνωρίσουν. Στις 16 Ιουλίου καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών.

A man has been sentenced after using threatening handwritten notes to demand money from cashiers at three banks in #Eastbourne and #Hastings.



He was twice unsuccessful, in one case because the bank employee couldn’t read his handwriting.



Read more ➡️ https://t.co/YuzVWk3OG5 pic.twitter.com/0J3U2iYocw