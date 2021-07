Πάνω από 1 δισ. φορές έχουν γίνει “rickrolled” οι χρήστες του διαδικτύου!

Νέο ρεκόρ για το “Never Gonna Give You Up” του Rick Astley.

Ένα από τα πιο γνωστά videos που σχετίζεται με φάρσες, το “Never Gonna Give You Up” του Rick Astley, έφτασε το 1 δισ. αναπαραγωγές στο YouTube. Το ρεκόρ αυτό έσπασε στις 28 Ιουλίου κάνοντάς το ένα από τα σημαντικότερα στο χώρο της μουσικής ψυχαγωγίας.

Ο τραγουδιστής που είδε το κομμάτι του να λειτουργεί περιπαικτικά δεν έδειξε να ενοχλείται και δήλωσε χαρούμενος και τυχερός που η μουσική του έφτασε στα αυτιά τόσων ακροατών, ακόμη και κατά λάθος.

Το “rickrolling” ξεκίνησε το 2007, όταν και χρήστες μεγάλων κοινοτήτων έστελναν κόσμο στο YouTube link του videoclip λέγοντάς τους ότι πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό. Τότε μάλιστα δεν υπήρχε και η δυνατότητα ενσωμάτωσης ενός player για να φαίνεται από το preview το περιεχόμενό του, οπότε αρκετοί ήταν αυτοί που την πατούσαν.