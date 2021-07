5 αγνοούμενοι και 2 τραυματίες από την έκρηξη σε εργοστάσιο του Λεβερκούζεν (vid)

Δύο σοβαρά τραυματίες και πέντε αγνοούμενοι από την έκρηξη σε εργοστάσιο του Λεβερκούζεν, σύμφωνα με την BILD

Για δύο «σοβαρά τραυματίες» και πέντε αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων της εταιρίας Currenta, σε βιομηχανικό πάρκο του Λεβερκούζεν, κάνει λόγο η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη πηγές της ιδιοκτήτριας εταιρίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, υπάρχουν «πολλοί τραυματίες», αλλά διευκρινίζεται ότι» η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη».

Πυκνός μαύρος καπνός έχει κατακλύσει την περιοχή και οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν με μήνυμα για «ακραίο κίνδυνο», μέσω της εφαρμογής «ΝΙΝΑ», να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Η φωτιά, μεταδίδει η BILD, απειλεί να εξαπλωθεί σε παρακείμενη εγκατάσταση με εύφλεκτα υλικά, ενώ στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων.

#Leverkusen: Emergency services in the German state of North Rhine-Westphalia are responding to a large blast at the Chempark chemical production site in Leverkusen. Residents in the Bürrig area are urged to keep their doors and windows shut.pic.twitter.com/zj5jXq35XB