Έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στο Λεβερκούζεν (vid)

Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών της Bayer στο Λεβερκούζεν.

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση πως το πρωί της Τρίτης, υπήρξε έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στην πόλη του Λεβερκούζεν στην Γερμανία.

Μάλιστα, η οδηγία που εκδόθηκε σύμφωνα με το «Reuters», είναι οι κάτοικοι της περιοχής να μείνουν σπίτι, έχοντας κλείσει τα παράθυρα.

#BREAKING: Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germanypic.twitter.com/4cILPlciQ8 — I.E.N. (@BreakingIEN) July 27, 2021

Μαρτυρία κατοίκων

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικό σταθμός «WDR» μάρτυρες ανέφεραν πως άκουσαν μία δυνατή έκρηξη και στη συνέχεια είδαν καπνούς να βγαίνουν από το εργοστάσιο της Bayer.

Μάλιστα στο παρακάτω video μπορείτε να ακούσετε και τις σειρήνες.

JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 27, 2021

