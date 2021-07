Αυτά τα παιχνίδια θα προσφερθούν δωρεάν σε PS4 και PS5 μέσα στον Αύγουστο

Δείτε τι θα μπορείτε να παίξετε στις κονσόλες της Sony χωρίς έξτρα χρέωση.

Πριν την ώρα τους αποκαλύφθηκαν τα παιχνίδια που θα προσφέρονται δωρεάν στους κατόχους PS4 και PS5 τον Αύγουστο. Η Sony προσφέρει κάθε μήνα τίτλους μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας PS Plus και μέσω του επίσημου site της εταιρείας εμφανίστηκαν αυτά που θα γίνουν διαθέσιμα μέσα στον Αύγουστο. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι PS4 θα μπορούν να απολαύσουν τα Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville και Tennis World Tour 2, ενώ οι κάτοχοι PS5 τα δύο παραπάνω games, αλλά και το Hunter’s Arena: Legends.

Μετά τη σχετική διαρροή, οι αναφορές από το επίσημο site κατέβηκαν, αλλά οι περισσότεροι χρήστες πρόλαβαν να τις δουν και να τραβήξουν και τα σχετικά screenshots. Όπως φαίνεται, είναι θέμα χρόνου να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.