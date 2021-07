eFootball, το νέο PES θα έρθει χωρίς offline modes και με το Master League ως DLC επί πληρωμή

Ξεκαθαρίζει η κατάσταση από πλευράς Konami για το τι αναμένεται φέτος στο παιχνίδι.

Η Konami ανακοίνωσε πρόσφατα την νέα σελίδα της σειράς PES που μετονομάζεται σε eFootball και όσο περνούν οι μέρες έχουμε και τις πρώτες επίσημες τοποθετήσεις για τα του περιεχομένου. Η ιαπωνική εταιρεία δήλωσε πως η νέα μορφή του παιχνιδιού θα είναι δωρεάν, ωστόσο επιβεβαίωσε τους φόβους των παικτών ότι αυτό που θα μπορούν να αποκτήσουν άνευ χρέωσης δεν θα έχει κανένα offline mode.

Έτσι λοιπόν, τμήματα όπως το Master League θα γίνουν διαθέσιμα μετά το λανσάρισμα και έναντι αντιτίμου που ακόμη δεν έχει καθοριστεί. Ο βασικός πυλώνας του παιχνιδιού θα είναι το MyClub, από το οποίο σίγουρα μπορούν να υπάρξουν οικονομικά οφέλη.

Η Konami σημειώνει πως προσπαθεί να προσαρμόσει τη νέα μηχανή γραφικών (Unreal Engine) σε όλα τα νέα δεδομένα για όλες τις πλατφόρμες. Μένει να δούμε τις επόμενες εβδομάδες πως θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

#eFootball ™ cross-platform online matches will be further improved with a new engine and adjusted to take *full* advantage of each platform.



In addition, offline modes such as "Master League" will be sold in the future as optional DLC on all compatible devices.