Συνέντευξη με την ελληνική Happyland Games που ετοιμάζει το Go Heroes: Prometheus videogame

Μιλήσαμε με τη Βασιλική Τσιφτσιάν και τον Μαρίνο Μπόικο Πεχλιβάνωβ για το videogame που ετοιμάζουν.

Είναι λίγες οι ελληνικές προσπάθειες που δείχνουν από πίσω τους τόσο μεράκι και η αλήθεια είναι πως το Go Heroes: Prometheus κατάφερε να κλέψει το βλέμμα μας από τα πρώτα λεπτά. Η ελληνική ομάδα ανάπτυξης Happyland Games αποτελείται από την Βασιλική Τσιφτσιάν και τον Μαρίνο Μπόικο Πεχλιβάνωβ και έχει έδρα στην Αθήνα. Τα δύο παιδιά έχουν ετοιμάσει ένα νέο project που έχει ανέβει στην πλατφόρμα υποστήριξης Kickstarter, αναζητώντας χρηματοδότηση από τους ίδιους τους gamers.

Το Go Heroes: Prometheus είναι ένα game που ήρθε για να πει με τον μοναδικό του τρόπο, την μυθική ιστορία του Προμηθέα, του Τιτάνα που έδωσε στους ανθρώπους τα προνόμια των θεών. Συνδυάζοντας στοιχεία action και turn-based puzzle adventure, ο παίκτης παίρνει τον έλεγχο του Προμηθέα και μέσα από πολλαπλά επίπεδα που θα χρειαστούν σκέψη και επιδεξιότητα, καλείται να φέρει εις πέρας την υπέρτατη αποστολή: να κλέψει τη φωτιά από τους Θεούς.

Η ανάπτυξή του ξεκίνησε στο Game Jam που διοργανώθηκε από το ΕΜΠ στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου τον Ιούλιο του 2017. Στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πρωτότυπο παιχνίδι μέσα σε 48 ώρες. Τελικά το παιχνίδι κατέκτησε την πρώτη θέση με τους δημιουργούς του έκτοτε να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις και να αποσπούν επιπλέον σημαντικούς τίτλους όπως η πρώτη θέση στο People’s Choice Awards του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού Nordic Games το 2018.

Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί τους και να ακούσουμε τα όσα ενδιαφέροντα έχουν να μας πουν, τόσο για το παιχνίδι, όσο και για το game development στην Ελλάδα γενικότερα.

Gazzetta: Πως ξεκινάει η ιδέα για το Go Heroes Prometheus;

Happyland Games: Το 2017 συμμετείχαμε στο Prometheus Game Jam που διοργανώθηκε στα πλαίσια των εορτασμών για τα 180 χρόνια του Πολυτεχνείου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Θέλαμε από καιρό να δημιουργήσουμε ένα video game που θα συνδύαζε τα mechanics του Lara Croft GO με την λογική των Action games. To σκηνικό της αρχαίας Ελλάδας φάνηκε ιδανικό ώστε να εντάξουμε την ιδέα μας σε μια ιστορία που γνωρίζουμε καλά. Το jam λοιπόν ήταν μια ευτυχής συγκυρία μια και στο τέλος είχαμε το prototype του game αλλά και την πρώτη διάκριση που μας έδωσε μια σιγουριά ότι έχουμε κάτι καλό στα χέρια μας.

Gazzetta: Σε τι φάση βρισκόμαστε σήμερα με το παιχνίδι; Μπορεί κάπου να βρει κάποιος δείγμα της δουλειάς σας;

Happyland Games: Εργαζόμαστε στο GO HEROES τα τελευταία 2.5 χρόνια. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει το 70% της ανάπτυξης, και αυτό που απομένει είναι να επεκτείνουμε τον κόσμο και τις ώρες του gameplay. Αυτόν το μήνα τρέχουμε την πρώτη μας καμπάνια στο Kickstarter προκειμένου να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού πόρους. Παράλληλα με την καμπάνια κυκλοφορεί το Demo του παιχνιδιού και οι ενδιαφερόμενοι παίκτες μπορούν να επιλέξουν το store που θα το κατεβάσουν από την σελίδα του Kickstarter.

Gazzetta: Πόσο άλλαξε η κατάσταση του κορονοϊού το project σας;

Happyland Games: H καθημερινότητα ενός indie developer στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι περίπου η ίδια. Όλες οι ώρες και δυνάμεις των δημιουργών επενδύονται στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Η πρωτόγνωρη συνθήκη του κορονοϊού και η μετάβαση μεγάλων events σε online περιβάλλον, έκανε προσβάσιμα φεστιβάλ και στούντιο που δύσκολα θα συναντούσαμε πριν.

Gazzetta: Πόσο εύκολο είναι να φτιάξει κάποιος videogame στην Ελλάδα του σήμερα;

Happyland Games: Η ανάπτυξη ενός video game προϋποθέτει πολλές ικανότητες και developers με μεράκι και ταλέντο. Η χώρα μας ευτυχώς διαθέτει πολλούς δημιουργούς που συνδυάζουν τα παραπάνω! Οι δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σχετίζονται περισσότερο με την εύρεση πόρων αλλά και την γεωγραφική μας θέση που μας κρατάει σε απόσταση από τις εξελίξεις. Ωστόσο εφόσον υπάρχει η θέληση από εμάς αλλά και από την πολιτεία όλα αυτά μπορούν και οφείλουν να παρακαμφθούν ώστε να έχουμε και ελληνική δύναμη μέσα στην ταχέως αναπτυσσόμενη Βιομηχανία των video games.

Gazzetta: Μπορεί να διακριθεί εύκολα στο εξωτερικό μια ελληνική παραγωγή;

Happyland Games: H βιομηχανία των video games έχει χώρο για όλους, και συχνά δίνονται δυνατότητες για διάκριση. Διοργανώσεις, φεστιβάλ, το Kickstarter ακόμη και κολοσσοί όπως η Epic Games δίνουν την ευκαιρία στις εταιρείες και τις ομάδες να παρουσιάσουν την δουλειά τους στο ευρύτερο κοινό. Μια παραγωγή με πόρους για την ανάπτυξη, την προώθηση αλλά και ανθρώπους με μεράκι που κατανοούν τους νόμους της συγκεκριμένης αγοράς έχει όλα τα φόντα για να καταφέρει.

Gazzetta: Υπάρχει από το κράτος η σχετική μέριμνα για να ενισχυθούν προσπάθειες στο κομμάτι του game development; Πρέπει να στραφεί εκεί πιστεύετε;

Happyland Games: Η βιομηχανία των video games έχει κατορθώσει από καιρό να ξεπεράσει σε κέρδη αυτές του κινηματογράφου και της μουσικής. Για αυτό και η χώρα μας πρέπει να μπει στρατηγικά σε αυτήν τη βιομηχανία και να μην μας φαίνεται πλέον κάτι το «εξωτικό» η ανάπτυξη ενός ελληνικού εμπορικού video game. Χρειάζονται και οι προϋποθέσεις για να τονωθεί η επιχειρηματικότητα σε αυτόν τον τομέα. Όχι φυσικά, με τον συνήθως στρεβλό τρόπο που συνήθως δίνονται στην Ελλάδα τα κίνητρα, αλλά με υποδομές, εκπαίδευση, απλούστευση των επιχειρηματικών διαδικασιών και βοήθεια στην άντληση διεθνών, δημόσιων και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Πολλές χώρες, ακόμη και γειτονικές μας, έχουν ήδη αξιοποιήσει τη δυναμική των video games και θεωρούμε ότι είναι ένας τομέας που μπορεί να προσφέρει πολλά στην οικονομία και το έμψυχο δυναμικό της χώρας.

Gazzetta: Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την εταιρεία σας και για το παιχνίδι;

Happyland Games: Η επόμενη έκδοση του GO HEROES θα είναι έτοιμη στα τέλη του 2021 και θα έχει ενσωματωμένο DOLBLY ATMOS, μια συμφωνία για την οποία είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι! Για την ώρα αυτό στο οποίο επενδύουμε χρόνο και δυνάμεις είναι η καμπάνια μας μέσω της crowdfunding πλατφόρμας του Kickstarter. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς το να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα προς τη διεθνή αγορά!