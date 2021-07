Villagers of Ioannina City: Revival Acoustic Tour 2021

Η αρχή θα γίνει το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 στο Κατράκειο Θέατρο και θα ακολουθήσουν οι εμφανίσεις τους στο Θέατρο Πέτρας την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και στο Θέατρο Βράχων, το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου.

Αυτόν τον Σεπτέμβρη, 3 θέατρα σε 3 γειτονιές της Αττικής γίνονται τα 3 συναυλιακά σημεία συνάντησης με τους Villagers of Ioannina City!

Το συγκρότημα δεν θέλησε να μείνει ακόμη μια χρονιά μακριά από τις ζωντανές εμφανίσεις, για αυτό και επιστρέφει με ένα ιδιαίτερο ακουστικό set που σχεδίαζε από καιρό.

Το ντεμπούτο album τους RIZA έγινε soundtrack αγαπημένο για χιλιάδες ανθρώπους που συνέρρεαν στους συναυλιακούς χώρους που εμφανιζόταν το συγκρότημα, κάνοντας το ένα sold out μετά το άλλο.

Ακολούθησε το συγκλονιστικό Zvara/Karakolia EP κι έπειτα το Age of Aquarius, το οποίο οδήγησε μια από τις πιο σημαντικές rock/metal δισκογραφικές εταιρείες παγκοσμίως να τους εντάξει στο δυναμικό της, καθώς και σε νέα σειρά sold out εμφανίσεων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι VIC, πατώντας στις heavy rock φόρμες τους, έμαθαν πολύ καλά το progressive μάθημά τους, φιλτράροντας στη μουσική τους όλες τις επικές 70s αναφορές των King Crimson και των Yes, βάζοντας για πρώτη φορά αγγλόφωνο στίχο στα τραγούδια τους. Ο παραδοσιακός ήχος έμεινε εκεί παρών να κινεί τα νήματα και να σιγοκαίει την ατμόσφαιρα, ειδικά σε κομμάτια όπως το ομώνυμο, το “Dance of Night”, το "Father Sun" και το “For The Innocent”.

Λίγο πριν η πανδημία αλλάξει τις ζωές μας και τις μουσικές μας στιγμές, πρόλαβαν να γεμίσουν το γήπεδο Tae Kwon Do σε ένα μνημειώδες live που χαράχτηκε ανεξίτηλα στις μνήμες όσων βρέθηκαν εκεί, γράφοντας το δικό τους κεφάλαιο στη συναυλιακή ιστορία της χώρας.

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα live απουσίας λόγω των συνθηκών, οι Villagers of Ioannina City θα επιστρέψουν για τρία ακουστικά shows στο Κατράκειο Θέατρο (11 Σεπτεμβρίου), στο Θέατρο Πέτρας (17 Σεπτεμβρίου) και στο Θέατρο Βράχων (25 Σεπτεμβρίου), ικανοποιώντας τους χιλιάδες φίλους τους που περίμεναν αυτή τη στιγμή εδώ και καιρό.

Πληροφορίες

Εισιτήρια γενικής εισόδου 15 ευρώ



