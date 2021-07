Δημοσιογράφοι έχυσαν φαρμάκι για τη Ναόμι Οσάκα και… το μπλοκ πήγε σύννεφο (pics)

Η φωτογράφιση της Ναόμι Οσάκα στο εξώφυλλο του Sports Illustrated ξεσήκωσε πικρόχολα σχόλια. Η 23χρονη τενίστρια δέχθηκε κατηγορίες, αλλά βρήκε και... συμμάχους!

H Ναόμι Οσάκα μπορεί να έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη Ιαπωνέζα-Αϊτινή γυναίκα που έγινε εξώφυλλο στο φημισμένο και παγκόσμιας κλάσης περιοδικό Sports Illustrated, ωστόσο αυτό, όχι απλά δεν είχε θετικό αντίκτυπο σε κάποιους, αλλά βλέπετε είχαν την ευκαιρία να χύσουν και φαρμάκι για την 23χρονη τενίστρια.

First Haitian and Japanese woman on the cover 🇭🇹🇯🇵❤️ pic.twitter.com/SLcKNSrSkH — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) July 19, 2021

Βλέπετε, δεν πάει πολύς καιρός, που η Οσάκα αποσύρθηκε από το Γουίμπλεντον και το Γαλλικό Όπεν, καθώς αρνήθηκε να παρευρίσκεται στις συνεντεύξεις Τύπου, κάτι που είναι αναγκαίο και υποχρεωτικό. Όπως εξήγησε, η ίδια διακατέχεται από ψυχική διαταραχή όταν καλείται να μιλάει μπροστά σε κόσμο συνεχώς. Όχι απλά δεν είναι κάτι που προτιμάει, αλλά τη φοβίζει και τις δημιουργεί δυσάρεστα συναισθήματα.

«Με κυριεύουν μεγάλα κύματα ανησυχίας όταν καλούμαι να μιλήσω μπροστά σε κόσμο» είχε πει χαρακτηριστικά.

Η φωτογράφιση με μαγιό στο Sports Illustrated όμως, όταν πριν λίγες μέρες είχε δώσει προηγηθεί αυτή στην ιαπωνική Vogue και στο Time Mag, τα γυρίσματα για το ντοκιμαντέρ στο Netflix αλλά η κυκλοφορία της δικής της κούκλας barbie (ομοίωμα), δεν έπεσαν κάτω.

Όλα αυτά τα σχολίασαν δεόντως στο twitter, απαντώντας ή προσθέτοντας την είδηση του εξωφύλλου στο Sports Illustrated γνωστοί δημοσιογράφοι, όπως ο Πιρς Μόργκαν, που έγραψε: «Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι δεν έχει χρόνο για θηριώδεις συνεντεύξεις» και η Μέγκιν Κέλι, η οποία αρχικά θύμισε όλα τις τελευταίες φωτογραφήσεις και συνεντεύξεις της Οσάκα και στη συνέχεια παρέθεσε φωτογραφία, που τη μπλόκαρε η σπουδαία τενίστρια.

ANOTHER magazine cover for brave inspiring Naomi!

No wonder she had no time for beastly media press conferences! 🤣 https://t.co/ckrKodKBc5 — Piers Morgan (@piersmorgan) July 19, 2021

Let’s not forget the cover of (& interview in) Vogue Japan and Time Mag! https://t.co/PAAUEwAVi0 — Megyn Kelly (@megynkelly) July 19, 2021

«Φτωχή μου Ναόμι Οσάκα, με μπλόκαρε (υποθέτω ότι είναι μόνο σκληρή στα γήπεδα). Προφανώς διαφωνεί ότι έκανε πολλά εξώφυλλα, όταν δήλωνε δημόσια ότι είναι πολύ ανήσυχη όταν καλείται να εμφανιστεί στον τύπο. Η αλήθεια είναι κάτι που δεν σου αρέσει και δεν μπορείς να ελέγξεις. Παραδέξου του».

Poor @naomiosaka blocked me while taking a shot at me (guess she’s only tough on the courts). She is apparently arguing that she shot her many covers b/4 publicly claiming she was too socially anxious to deal w/press. Truth is she just doesn’t like Qs she can’t control. Admit it. pic.twitter.com/izyRzOrUVm — Megyn Kelly (@megynkelly) July 19, 2021



Στη συνέχεια, ο Πιρς Μόργκαν εμφάνισε και το δικό του μπλοκ από τη Ναόμι Οσάκα γράφοντας: «Ναι, μπλόκαρε και εμένα. Τα μόνο media με τα οποία θέλει να αναμειγνύεται η κ. Οσάκα είναι με τα συκοφαντικά που της λένε πόσο τέλεια είναι».

Yep, and she just blocked me too. The only media Ms Osaka wants to tolerate are sycophantic magazine editors telling her how perfect she is. https://t.co/oLcyJviR4v — Piers Morgan (@piersmorgan) July 19, 2021

Η 23χρονη τενίστρια και κάτοχος 2 grand slam βρήκε υποστήριξη από την θρυλική Μαρτίνα Ναβρατίλοβα που αποκάλεσε «μα...κα» τον Μόργκαν, λέγοντας πως «δεν έχεις ιδέα γιατί μιλάς, αλλά προχώρα, ρίξε τα βέλη σου», ενώ το highlight αναμφισβήτητα ήταν από τον Τζον Ουίλς, πρώην υποψήφιο πρόεδρο και γερουσιαστή που παρουσίασε το «μπλοκ» που έχει δεχθεί από την Μέγκιν Κέλι, γράφοντας: «Εσύ δεν κατηγορούσες την Οσάκα ότι είναι σκληρή που σε έκανε μπλοκ; Υποθέτω δεν είμαι ο μόνος που έχει κάνει μπλοκ»!

Asshole much , Megyn?!? You have no idea what you are talking about. But go ahead- take your shot. It missed badly!!! https://t.co/aCQTSvIT2Z — Martina Navratilova (@Martina) July 19, 2021