Οι Iron Maiden επιστρέφουν με νέο τραγούδι έπειτα από έξι χρόνια (vid)

Οι Iron Maiden κυκλοφόρησαν το πρώτο τους τραγούδι μετά από έξι χρόνια.

Τι κι αν έχουν πατήσει τον 46ο χρόνο δημιουργίας τους, οι Iron Maiden εξακολουθούν να παραμένουν ενεργοί και να παράγουν τραγούδια.

Το νέο τους τραγούδι λέγεται «Writing On The Wall» και το έχουν συνθέσει οι Bruce Dickinson και Adrian Smith. Μάλιστα, εδώ και μερικές ώρες κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, με κινούμενα σχέδια.

Το «Writing On The Wall» ουσιαστικά είναι το ορεκτικό εν όψει του νέου τους άλμπουμ, το οποίο θα είναι το πρώτο μετά το 2015 και το «The Book of Souls».

Ακούστε το «Writing On The Wall»