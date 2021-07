Steam Deck: Η Valve ανακοίνωσε φορητό gaming PC στη λογική του Nintendo Switch (vid)

Η γνωστή εταιρεία φέρνει την βιβλιοθήκη παιχνιδιών του Steam στο portable gaming.

Η Valve επιβεβαίωσε τα όσα γράφονται εδώ και μήνες σχετικά με ένα φορητό PC που σχεδίαζε για gaming στη λογική του Nintendo Switch. Η εταιρεία αποκάλυψε το Steam Deck, ένα σύστημα που θα είναι εύκολο στη μεταφορά, θα έχει μια οθόνη αφής με διαγώνιο 7 ιντσών και πλήκτρα χειρισμού στα δεξιά και αριστερά της.

Introducing Steam Deck: powerful, portable PC gaming starting at $399. Designed by Valve, powered by Steam. Shipping December 2021.



Learn more at https://t.co/ZOTx3KUCVK and reserve yours tomorrow. #SteamDeck pic.twitter.com/jcgbaKfT9c