Η Ματίνα Παγώνη ξεκαθαρίζει για το Dancing With The Stars: «Ρε παιδιά, έλεος, δεν έχω χορέψει ποτέ στην ζωή μου» (vid)

Η Ματίνα Παγώνη ξεκαθάρισε μια και καλή για το χορευτικό show, «Dancing With The Stars».

Η Ματίνα Παγώνη μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι not» και μεταξύ άλλων απάντησε σε ερώτηση για την φημολογούμενη πρόταση που είχε για να συμμετάσχει στο «Dancing With The Stars».

«Ρε παιδιά, έλεος! Στο DWTS θα πάνε αυτοί που πρέπει να πάνε να χορέψουν, που ασχολούνται και πραγματικά θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Θα μας διασκεδάσουν εμάς που θα καθόμαστε στον καναπέ μας και θα τους βλέπουμε, θα παρακολουθούμε και τα λάθη τους, θα κάνουμε κριτική και θα περνάμε και ωραία από το σπίτι μας», είπε αρχικά η γιατρός γελώντας.

Η Ματίνα Παγώνη πρόσθεσε επίσης: «Είναι δυνατόν τώρα εγώ να αφήσω την ιατρική και την κλινική και να πάω στο DWTS; Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εγώ δεν έχω χορέψει ποτέ στη ζωή μου, πώς θα χορέψω τώρα; Είναι δυνατόν; Υπάρχει κόσμος για να ασχοληθεί με το DWTS που είναι ταλέντα».