Αυτό είναι το νέο videogames με πρωταγωνιστές τα Στρουμφάκια (vid)

Γνωρίστε το The Smurfs: Mission Vileaf που έρχεται σε όλες τις κονσόλες και τα PC.

Microids και OSome Studio δημοσίευσαν ένα νέο teaser trailer για το The Smurfs: Mission Vileaf, το επόμενο videogame τους που θα βασίζεται στα Στρουμφάκια.

Τα συμπαθέστατα πλάσματα που ζουν στο δάσος και στο χωριό τους θα πρέπει να αποφύγουν για άλλη μια φορά τα εμπόδια και τις παγίδες του Δρακουμέλ και να εξερευνήσουν κάθε άκρη του κόσμου τους. Με τη χρήση των σπόρων Viletrap, o γνωστός «κακός» της σειράς θα προσπαθήσει να τα φέρει κοντά του και να τα φυλακίσει, αλλά να καταστρέψει και το δάσος.

O παίκτης θα αναλάβει τον έλεγχο 4 γνωστών χαρακτήρων της σειράς, ο κάθε ένας εκ των οποίων έρχεται με τα δικά του χαρακτηριστικά και gadgets. To παιχνίδι The Smurfs: Mission Vileaf θα κυκλοφορήσει στις 26 Οκτωβρίου για PC, PS4, Xbox One και Nintendo Switch και αργότερα, μέσα στο 2022, θα ακολουθήσουν οι εκδόσεις για PS5 και Xbox Series X/S.

To παιχνίδι θα κυκλοφορήσει και σε δύο συλλεκτικές εκδόσεις.