Η ενοικίαση ρούχων είναι πιο επιζήμια για τον πλανήτη από την απόρριψή τους, σύμφωνα με μελέτη

Ο πιο βιώσιμος τρόπος κατανάλωσης στον τομέα της μόδας είναι η αγορά λιγότερων ειδών, τα οποία φοριούνται όσο το δυνατόν περισσότερο χρονικό διάστημα, επισημαίνεται στην μελέτη.

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι είναι πιο επιβλαβής για το περιβάλλον η ενοικίαση ρούχων, από την απόρριψή τους.

Σε μια προσπάθεια μείωσης των επιπτώσεων της βιομηχανίας της μόδας στο περιβάλλον, τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν υπηρεσίες ενοικίασης ενδυμάτων ως μια απάντηση στο πρόβλημα.

Ωστόσο, μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε από το φινλανδικό επιστημονικό περιοδικό Environmental Research Letters καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ενοικίαση ρούχων είναι στην πραγματικότητα χειρότερη για περιβάλλον.

Αφού ερεύνησε διαφορετικά «σενάρια» για τα ρούχα - συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, της μεταπώλησης και της ενοικίασης - η ομάδα, η οποία εκπόνησε τη μελέτη διαπίστωσε ότι η ενοικίαση ήταν η χειρότερη επιλογή για το περιβάλλον λόγω της μεταφοράς τους προς διάφορους πελάτες, της επιστροφής τους και το στεγνό καθάρισμα μεταξύ.

Απ’ όλες τις επιλογές, η καλύτερη είναι να φορά κάποιος τα ρούχα περισσότερες φορές προτού τα πετάξει. Η έρευνα από το Ίδρυμα Ellen MacArthur αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ενώ η παραγωγή ενδυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται - έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 15 χρόνια – κατά μέσο όρο έχουν μειωθεί κατά 36% οι φορές που φοριούνται τα ενδύματα που αγοράζονται.

Ωστόσο, δεν είναι όλα αρνητικά, με τους ερευνητές να προτείνουν η ενοικίαση μόδας να γίνεται με έναν τρόπο που είναι ελαφρώς καλύτερος εάν χρησιμοποιούνται τρόποι μεταφοράς των ρούχων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Για να επιλυθεί η περιβαλλοντική κρίση όπως δηλώνει η Ντάνα Τόμας συγγραφέας του βιβλίου «Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes» στην εφημερίδα The Guardian, η ενοικίαση ρούχων δεν μπορεί να γίνεται συνεχώς, αλλά περιστασιακά, όταν προκύπτει ανάγκη, για παράδειγμα σε γιορτές ή γάμους.

Η νέα μελέτη δείχνει ότι εάν οι εταιρείες ενοικίασης αλλάξουν την εφοδιαστική τους και την κάνουν πιο φιλική προς το κλίμα, η ενοικίαση θα φτάσει στο επίπεδο της μεταπώλησης όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.