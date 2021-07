Χρυσόψαρα σε αφύσικο μέγεθος στην Λίμνη Κέλερ: «Σταματήστε να τα πετάτε», η έκκληση των υπεύθυνων (pics)

Έκπληκτοι έμειναν στη Μινεσότα των ΗΠΑ όταν εντόπισαν στη λίμνη Κέλερ γιγαντιαία χρυσόψαρα.

Αντιμέτωποι με ένα περίεργο θέαμα ήρθαν οι αρχές της Μινεσότα, όταν στην πόλη Μπέρνσφιλ εντόπισαν τεράστια χρυσόψαρα, στην λίμνη Κέλερ.

Μάλιστα, οι Αρχές κάνουν έκκληση τους πολίτες της περιοχής να σταματούν να πετούν μέσα στη λίμνη τα χρυσόψαρα που έχουν στα σπίτια τους, καθώς δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στο οικοσύστημα.

«Σταματήστε να απελευθερώνετε τα κατοικίδια χρυσόψαρά σας μέσα σε λίμνες και λιμνούλες. Μεγαλώνουν περισσότερο από όσο νομίζεται και αλλοιώνουν την ποιότητα του νερού», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα το «the Hill» μόνο στην κομητεία του Carver Country απομακρύνθηκαν πέρσι από λίμνες της ευρύτερης περιοχής 50.000 χρυσόψαρα.

Τα χρυσόψαρα απειλούν τα ψάρια που ζουν στις λίμνες αυτές. Ξεριζώνουν φυτά, ανακατεύουν τον πυθμένα, αναπαράγονται ταχύτατα και ζουν ακόμη και για 25 χρόνια.

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2