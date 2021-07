Οι δύο εκδοχές για το τι ήταν το «The House Of the Rising Sun» που γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τους Animals (vids)

Πέπλο μυστηρίου πίσω από το θρυλικό τραγούδι που σαν σήμερα το 1964 σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση των βρετανικών chart.

Στις 13 Ιουλίου οι Animals είδαν το «The House Of The Rising Sun» να σκαρφαλώνει στην πρώτη θέση των βρετανικών chart. Ήταν το πρώτο τραγούδι στο Ηνωμένο Βασίλειο που έφτασε στο Νο1 και είχε πάνω από τέσσερα λεπτά διάρκεια.

Παρά το γεγονός ότι το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία και η μελωδία συνεχίσει να μαγεύει ακόμα και σήμερα, υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από την ιστορία του, τον δημιουργό του, αλλά και σε τι αναφέρεται. Τι ήταν τελικά το House Of the Rising Sun;

Πρόκειται για ένα αμερικανικό παραδοσιακό τραγούδι με άγνωστους συντελεστές. Κανένας δεν γνωρίζει ποιος έγραψε τη μουσική και τους στίχους, αν και στην πορεία των χρόνων το έχουν εκτελέσει πέραν των Animals, σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο Bob Dylan, οι Thin Lizzy, οι Muse και οι Trashmen και πάρα πολλοί ακόμα. Καμία εκτέλεση όμως, δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή των Animals. Μάλιστα, η ιστορία λέει ότι όταν ο Bob Dylan άκουσε την μαγική φωνή του Eric Burdon από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου του, μαγεύτηκε τόσο πολύ, που κόντεψε να τρακάρει!

Το τραγούδι εξιστορεί τη ζωή ενός ατόμου στη Νέα Ορλεάνη, η οποία τελικά δεν ήταν καλή. Σε μερικές εκτελέσεις, ωστόσο, το κεντρικό πρόσωπο μιλά σε έναν συγγενή του και προσπαθεί να τον αποτρέψει να κάνει τα ίδια λάθη και να έχει την ίδια μοίρα. Το «House Of the Rising Sun» έχει διχάσει με την ιστορία που διηγείται και μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει πολλά σενάρια. Ωστόσο, δύο είναι τα επικρατέστερα.

Το πρώτο είναι ότι αναφέρεται σε έναν οίκο ανοχής στη Νέα Ορλεάνη που ονομαζόταν «The House Of the Rising Sun». Λέγεται ότι πήρε το όνομά του από τη μαντάμ Μαριάν Λε Σολείλ Λεβάντ (Rising Sun) που ήταν η ιδιοκτήτριά του. Το επίθετό της παραπέμπει στον ανατέλλοντα ήλιο. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1862 και έκλεισε έπειτα από καταγγελίες ενοχλημένων κατοίκων της περιοχής το 1874. Βρισκόταν στο 826-830 St. Louis St.

Το δεύτερο σενάριο είναι ότι αναφέρεται σε μια γυναίκα που σκότωσε τον πατέρα της επειδή κακοποιούσε εκείνη και την μητέρα της. Σε αυτή την περίπτωση το «House» σημαίνει φυλακή. Μια γυναικεία φυλακή της Νέας Ορλεάνης, που ονομαζόταν φυλακή των γυναικείων ενοριών της Ορλεάνης. Στην πύλη εισόδου είχε μια διακόσμηση την ανατολή του ήλιου.

Οι στίχοι του

There is a house in New Orleans

They call the Rising Sun

And it's been the ruin of many a poor boy

And God, I know I'm one

My mother was a tailor

She sewed my new blue jeans

My father was a gambling man

Down in New Orleans

Now the only thing a gambler needs

Is a suitcase and a trunk

And the only time he is satisfied

Is when he's on a drunk

Oh, mother, tell your children

Not to do what I have done

Spend your lives in sin and misery

In the House of the Rising Sun

Well, I got one foot on the platform

The other foot on the train

I'm goin' back to New Orleans

To wear that ball and chain

Well, there is a house in New Orleans

They call the Rising Sun

And it's been the ruin of many a poor boy

And God, I know I'm one

Η εκπληκτική εκτέλεση των Animals